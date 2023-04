Luciana Abreu deixa Instagram ‘a ferver’ com biquínis reduzidos

Luciana Abreu está a fazer uma pausa num hotel algarvio e acabou a ‘incendiar’ o Instagram com várias fotografias em peças de banho bastante reduzidas. “A mente busca o descanso que o corpo necessita”, escreveu num primeiro post.

“Não nos comparemos com os outros. Viemos ao mundo para sermos nós, não uma imitação de outra pessoa. Aceitarmo-nos como somos, amarmo-nos verdadeiramente, permitindo-nos viver todos os momentos.Sou grata por todas as mensagens que recebo, mas por mais que me peçam “ajuda“, dicas ou truques… A verdadeira ajuda só pode depender de nós próprios. Para atingirmos objetivos é fundamental termos foco, determinação, sabedoria, conhecimento, espírito de sacrifício e principalmente regras e disciplina”, escreveu ainda a atriz numa segunda publicação, em que se mostra num triquíni muito reduzido na varanda.

Os seguidores de Luciana Abreu foram ainda brindados com mais uma sessão em biquíni. “Cuidado, telemóvel fica a ferver com esta brasa”, “sempre linda” ou “a perfeição és tu” são apenas alguns dos comentários dos fãs.

