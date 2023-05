“Fiz sempre o meu melhor” Enfermeira acusada de matar sete bebés fala em tribunal

Lucy Letby, a enfermeira britânica acusada de assassinar sete recém-nascidos ao seu cuidado, falou pela primeira vez em tribunal nesta terça-feira: "Fiz sempre o meu melhor", disse.

A enfermeira negou ter magoado intencionalmente qualquer criança, dizendo que as acusações fizeram com que perdesse o sentido de viver. "Foi devastador e mudou toda a minha vida", disse Lucy Letby, de 33 anos, de acordo com a revista People.

A enfermeira foi afastada do serviço de neonatologia em 2016, depois de a direção clínica do hospital ter suspeitado de uma série de mortes misteriosas após um ano.

Além das mortes dos sete recém-nascidos, a britânica está também acusada de tentar assassinar outros 10 bebés, injetando ar, leite ou insulina.

Entre os casos, está a morte de dois de três trigémeos recém-nascidos com 24 horas de intervalo, aos quais a enfermeira injetou ar logo após o nascimento.

Um diário e várias notas encontrados em casa da enfermeira durante a investigação comprovaram a ligação de Lucy aos vários casos.