Fez 54 anos, mas ninguém lhe dá a idade que tem. Luís Figo chama à atenção com novas fotos no dia de aniversário: "o homem mais sexy do Mundo"

O antigo internacional português assinalou o aniversário com uma fotografia em família, mas foram a sua aparência e o charme que acabaram por conquistar todas as atenções.

Luís Figo está de parabéns! O antigo futebolista português completou 54 anos, esta quarta-feira, 4 de novembro, e fez questão de assinalar a data especial nas redes sociais. Mas, entre as mensagens de aniversário e os votos de felicidade, houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores: o antigo craque continua a arrancar suspiros e parece desafiar a passagem do tempo.

No Instagram, Figo partilhou uma fotografia em que surge sorridente, no conforto de casa, junto de um impressionante bolo de aniversário. A sobremesa, de grandes dimensões e decorada com brigadeiros coloridos, foi um dos elementos que despertou a atenção dos fãs, numa celebração que o ex-jogador fez questão de viver em família.

«54 é só um número, a celebrar com a minha família e a contar os anos de vida! Obrigada a todas as mensagens e votos de feliz aniversário», escreveu na legenda da publicação, deixando claro que o mais importante é celebrar a vida ao lado de quem mais gosta.

«Parece que só tem 30 anos»: fãs rendidos ao charme de Luís Figo

Se o aniversário foi o motivo da publicação, a aparência de Luís Figo acabou por ser um dos assuntos mais comentados. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho, mas também de muitos elogios à boa forma e ao charme do antigo internacional português.

«Parece que só tem 30 anos!», «Que charme», «Está cada vez melhor», «Estás fantástico» e «Uma brasa» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Houve ainda quem recorresse a uma expressão bem portuguesa para descrever o aniversariante: «És como o vinho do Porto». Outros foram ainda mais longe e não tiveram dúvidas em considerá-lo «o homem mais sexy do Mundo» e «o homem mais charmoso de Portugal».

«Parece que só tens uns 40, és incrível! Assim até dá gosto fazer anos» e «Cada vez mais bonito» foram outros dos comentários que se destacaram.

Entre as mensagens de admiração, não faltaram também os votos de felicidade dirigidos à antiga estrela da Seleção Nacional: «Felicidades, craque» e «Lenda! Muitos parabéns» são exemplos do carinho que continua a receber.

Uma carreira de estrela que não perdeu o brilho

Aos 54 anos, Luís Figo continua a ser uma das figuras mais reconhecidas do futebol português. Nascido a 4 de novembro de 1972, em Almada, o antigo extremo construiu uma carreira internacional de enorme sucesso, passando por clubes históricos como o Sporting, o Barcelona, o Real Madrid e o Inter de Milão.

Em 2000, conquistou a Bola de Ouro, distinção atribuída ao melhor futebolista europeu do ano. No ano seguinte, recebeu também o prémio de Melhor Jogador do Mundo da FIFA.

Ao serviço da Seleção Nacional, somou 127 internacionalizações e foi uma das grandes referências da chamada geração de ouro do futebol português, tendo participado na caminhada até à final do Euro 2004 e às meias-finais do Mundial de 2006.

Uma carreira recheada de títulos e distinções que ajudou a transformar Figo numa das figuras incontornáveis do desporto nacional. Agora, longe dos relvados, continua a despertar atenções, desta vez, não pelas fintas ou pelas assistências, mas pelo charme que, a julgar pela reação dos seguidores, parece não ter prazo de validade.