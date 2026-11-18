A UEFA chegou a ponderar Luís Figo para a presidência da FIFA. Porém, o organismo europeu escolheu Philippe Diallo para desafiar Infantino.

Luís Figo chegou a ser apontado como uma das alternativas da UEFA para desafiar Gianni Infantino na corrida à presidência da FIFA. Vários responsáveis do organismo europeu terão defendido o nome do antigo internacional português, mas a hipótese acabou por não avançar. A UEFA decidiu apoiar Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, para enfrentar o atual líder do futebol mundial nas eleições de 2027.

A possibilidade de uma candidatura de Luís Figo ganhou força nos últimos dias, numa altura em que a UEFA procurava encontrar um nome capaz de reunir apoio suficiente para desafiar Gianni Infantino. A informação foi avançada pelo portal francês Foot Mercato, que revelou que vários dirigentes europeus estavam a promover internamente o nome do antigo futebolista português.

O cenário, contudo, não reunia consenso entre os responsáveis do organismo europeu. E a decisão acabou por seguir outro caminho: a UEFA anunciou, a 16 de novembro, o apoio a Philippe Diallo, atual presidente da Federação Francesa de Futebol, numa tentativa de construir uma candidatura europeia conjunta.

A escolha surge a poucos dias do final do prazo para a apresentação das candidaturas à presidência da FIFA, que termina esta quarta-feira, 18 de novembro.

Luís Figo voltou a ser associado à presidência da FIFA

Não é a primeira vez que o nome de Luís Figo surge associado à liderança do futebol mundial. Em 2015, o antigo internacional português chegou a apresentar uma candidatura à presidência da FIFA, então liderada por Joseph Blatter, mas acabou por desistir antes da realização das eleições.

Mais de uma década depois, o antigo jogador do Barcelona, Real Madrid e Inter voltou a ser considerado por responsáveis europeus como uma possível alternativa para enfrentar Gianni Infantino.

A experiência internacional, o reconhecimento no futebol e o passado como vencedor da Bola de Ouro, em 2000, colocavam Figo entre os nomes com visibilidade suficiente para uma corrida desta dimensão.

Ainda assim, segundo o Foot Mercato, a hipótese nunca conseguiu reunir o apoio necessário dentro da UEFA, que procurava uma solução capaz de mobilizar as federações europeias.

Philippe Diallo é a aposta da UEFA contra Gianni Infantino

Depois de terem sido ponderados outros nomes, entre os quais o presidente da Federação Húngara de Futebol, Sándor Csányi, e o antigo treinador do Arsenal Arsène Wenger, a UEFA acabou por apoiar Philippe Diallo.

O dirigente francês, que preside à Federação Francesa de Futebol desde janeiro de 2023, aceitou o convite para avançar com uma candidatura à liderança da FIFA.

A UEFA justificou o apoio com a experiência de Diallo nas estruturas do futebol, destacando o seu percurso na gestão desportiva, a participação nos órgãos de decisão internacionais e o conhecimento do funcionamento das instituições.

A decisão representa uma tentativa de reforçar a posição europeia perante Gianni Infantino, que procura prolongar a liderança da FIFA, cargo que ocupa desde 2016.

Quando são as eleições para a presidência da FIFA?

As eleições para a presidência da FIFA estão agendadas para 18 de março de 2027, em Rabat, Marrocos, durante o Congresso do organismo.

Para formalizar uma candidatura, os interessados necessitam de cumprir os requisitos de elegibilidade e obter o apoio escrito de pelo menos cinco federações nacionais filiadas na FIFA.

Além de Infantino e Philippe Diallo, também estão na corrida outros nomes, entre os quais o antigo internacional suíço Ramon Vega e Kozo Tashima, presidente honorário da Federação Japonesa de Futebol.

A disputa promete, assim, ser um dos momentos mais relevantes da política do futebol internacional em 2027. Luís Figo, que chegou a ser apontado como uma possível alternativa europeia, acabou por ficar fora dos planos escolhidos pela UEFA.