Antes de ser o "rei dos mortais" e o "braço direito" de Ronaldo na Seleção, pediu na rua e passou fome: o lado mais íntimo da vida de Nani que poucos conhecem

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Foi um dos heróis da conquista do Euro 2016 e, na final, recebeu de Cristiano Ronaldo a braçadeira de capitão. Mas longe dos relvados, Luís Nani tem uma história de vida marcada por dificuldades, uma relação de quase duas décadas com Daniela Martins e três filhos.

Há uma parte da vida de Nani que poucos conhecem verdadeiramente. Habituado aos grandes palcos do futebol, aos golos e às conquistas, o antigo internacional português tem um percurso pessoal muito diferente daquele que o sucesso desportivo poderia fazer imaginar. Antes de levantar o troféu do Campeonato da Europa, em 2016, Luís Nani conheceu a fome, as dificuldades financeiras e uma infância em que nem sempre havia comida em casa.

Mas há também uma história de amor que atravessou os anos, as mudanças de país e a exigência de uma carreira internacional. Daniela Martins está ao lado do futebolista desde 2007. Começaram a namorar quando Nani ainda dava os primeiros passos no Manchester United, construíram uma família e acabaram por oficializar a relação numa cerimónia discreta, em Lisboa, em dezembro de 2019.

Hoje, são pais de três crianças: Lucas, Catarina e Beatriz. Uma família que cresceu ao longo dos anos e que representa uma das dimensões mais importantes da vida do antigo jogador.

Uma história de amor que começou antes da fama

A relação de Nani e Daniela Martins começou em 2007, numa altura em que o futebolista tinha acabado de dar um dos passos mais importantes da sua carreira: a transferência do Sporting para o Manchester United, onde passou a partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo.

Longe de ser uma relação construída já com a fama e o reconhecimento internacional, o namoro nasceu numa fase de grandes mudanças na vida do jogador. Daniela acompanhou o percurso do companheiro ao longo dos anos, numa relação que resistiu às exigências do futebol profissional e às constantes mudanças de país.

O casal ficou noivo em abril de 2012, mas o casamento só chegou em dezembro de 2019. A cerimónia realizou-se na Basílica da Estrela, em Lisboa, perante familiares e amigos próximos. Na mesma ocasião, foi também batizado o filho mais velho, Lucas.

Ao longo dos anos, Nani foi deixando algumas declarações públicas de carinho à mulher. Em dezembro de 2022, quando assinalaram mais um aniversário de casamento, o futebolista partilhou uma mensagem nas redes sociais: «Obrigado por todos estes anos de alegria. Mais um ano ao teu lado, que venham muitos mais com muito amor».

Uma declaração simples, mas que traduz a longevidade de uma relação que começou muito antes de Nani se tornar uma das figuras mais reconhecidas do futebol português.

Três filhos e uma família que cresceu longe dos relvados

Nani e Daniela são pais de Lucas, o primeiro filho do casal, que nasceu em dezembro de 2013. Em outubro de 2022, a família aumentou com a chegada de Catarina, a primeira menina.

Já no início de 2025, o antigo internacional português anunciou que tinha sido pai pela terceira vez. Beatriz nasceu na última semana de janeiro e foi apresentada publicamente através de uma fotografia de família partilhada nas redes sociais.

«Deus nos abençoou mais uma vez e estamos felizes em anunciar a chegada de mais uma princesa. Bem-vinda ao mundo, Beatriz», escreveu o futebolista na altura.

A família passou, assim, a contar com três filhos, uma dimensão da vida de Nani que tem vindo a ganhar destaque nas partilhas que faz nas redes sociais.

Mas a importância da família para o antigo jogador não se percebe apenas pelas fotografias. Há um episódio de 2016 que demonstra como sempre fez questão de transmitir aos filhos a importância das suas origens.

Nesse ano, levou Lucas, então com dois anos, ao bairro de Casal de Santa Filomena, na Amadora, onde nasceu e cresceu. Quis mostrar-lhe o lugar onde deu os primeiros toques na bola e onde começou a construir o sonho de ser futebolista.

«Orgulho de ver o meu filho a conhecer as minhas origens!», escreveu na legenda das imagens.

A infância difícil que Nani nunca escondeu: «Passávamos fome»

Por detrás do sorriso e da irreverência que tantas vezes mostrou dentro de campo, existe uma infância particularmente difícil.

Em julho de 2020, Nani decidiu contar uma das histórias mais duras da sua vida num testemunho publicado no The Players' Tribune. O relato impressionou pela dimensão das dificuldades que enfrentou em criança.

O futebolista revelou que cresceu numa casa com apenas um quarto, onde vivia com a mãe e oito dos irmãos. As condições eram tão precárias que o chão tinha buracos onde apareciam ratos e lagartos. E, muitas vezes, não havia sequer comida suficiente.

«Toda esta história começou porque nós passávamos fome», recordou.

Nani explicou que, apesar de as crianças se conseguirem habituar às condições em que viviam, havia uma coisa que nunca se tornava normal: a fome.

Um dos episódios mais marcantes aconteceu quando tinha cerca de dez anos. Ao lado do irmão Paulo Roberto, decidiu ir pedir comida a pessoas que viviam numa zona mais rica de Lisboa. Receberam pão, sopa, bolachas e, por vezes, algum dinheiro para comprar alimentos. «Acho que as pessoas gostavam de nós porque escolhíamos não roubar. Pedíamos, éramos honestos», contou.

Mas foi outro episódio, aparentemente banal, que acabou por mudar o rumo da história.

A pizza que mudou tudo e abriu uma porta ao futebol

Um dia, Nani e o irmão estavam a jogar à bola quando passaram por um restaurante Pizza Hut. Com fome, decidiram pedir alguma coisa para comer, mas disseram-lhes inicialmente que não havia comida disponível.

Quando já estavam de saída, uma mulher aproximou-se e pediu-lhes que esperassem. Pouco depois, regressou com uma pizza acabada de fazer.

Para quem nunca tinha conhecido verdadeiramente a fome, poderia parecer apenas um gesto de generosidade. Para Nani, foi um momento inesquecível. «Aquela pizza… Era incrivelmente boa», recordou.

A história não terminou aí. A mulher quis voltar a vê-los no dia seguinte, desta vez para os observar a jogar futebol. Impressionada com o talento de Paulo Roberto, disse-lhes que conhecia alguém ligado ao futebol profissional que poderia ajudar.

Esse homem era Marco Aurélio, que acabou por facilitar a possibilidade de o irmão de Nani treinar no Sporting.

A oportunidade não teve o desfecho esperado para Paulo, que não chegou a tornar-se futebolista profissional. Mas aquele episódio ficou para sempre na memória de Nani como um exemplo de como um pequeno gesto pode abrir portas inesperadas.

O próprio reconheceu que as dificuldades acabaram por moldar a sua personalidade e a forma como encarou a carreira.

«O futebol salvou-me»: o caminho até ao sucesso

O futebol foi muito mais do que uma paixão de infância. Para Nani, acabou por representar uma oportunidade de escapar às dificuldades que conheceu durante os primeiros anos de vida.

Numa entrevista à FIFA, em 2016, o internacional português explicou que sempre teve de lutar por aquilo que conquistou e que queria que o filho conhecesse a sua história. «Quero mostrar ao meu filho quem sou, de onde vim e que nem tudo foi fácil», afirmou.

Na mesma conversa, reconheceu que o futebol o afastou de caminhos que poderiam ter sido diferentes. «Não há dúvida de que o futebol me salvou de problemas em miúdo», confessou.

O percurso levou-o do futebol de rua ao Sporting, depois ao Manchester United e a uma carreira internacional que o tornou numa das figuras marcantes da seleção portuguesa. Em 2016, conquistou o Campeonato da Europa, numa das páginas mais importantes da história do futebol nacional.

Na final frente à França, Cristiano Ronaldo foi obrigado a abandonar o relvado devido a lesão, ainda na primeira parte. Nani, que já estava em campo, recebeu do capitão a braçadeira e assumiu uma responsabilidade acrescida naquele momento decisivo.

Anos mais tarde, recordou à UEFA a emoção daquele instante. Disse que ficou arrepiado e triste quando percebeu que Ronaldo não conseguiria continuar, mas garantiu-lhe que a equipa venceria por ele. «Não te preocupes, vamos ganhar isto por ti», contou ter-lhe dito.

Portugal acabou mesmo por conquistar o título, com um golo de Éder no prolongamento. Uma noite histórica que ficou para sempre ligada ao percurso de Nani.

Mas a história do antigo internacional português não começa nem termina nesse momento. Começa numa infância em que faltava quase tudo, passa por uma oportunidade inesperada, por uma relação que atravessou quase duas décadas e por uma família que foi crescendo enquanto a carreira avançava.

Hoje, a história de Nani é também a de um homem que nunca escondeu as dificuldades que enfrentou e que fez questão de mostrar aos filhos o lugar de onde veio. Porque, muito antes dos títulos e dos estádios cheios, houve um rapaz que sonhava simplesmente jogar à bola e que nunca deixou de acreditar que a vida podia ser diferente.