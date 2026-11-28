O caso que abalou o futebol mundial ainda não chegou ao fim. O Tribunal Supremo espanhol vai reapreciar, a 15 de dezembro, a condenação de Luis Rubiales pelo beijo não consentido a Jenni Hermoso, durante os festejos da conquista do Mundial feminino de 2023. Em causa estão vários recursos contra a decisão que condenou o antigo dirigente ao pagamento de uma multa de 10.800 euros.

Quase três anos depois de um dos episódios mais polémicos da história recente do futebol, Luis Rubiales volta a estar no centro de uma batalha judicial. O antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) vai conhecer um novo capítulo do processo relacionado com o beijo que deu a Jenni Hermoso, sem o consentimento da futebolista, durante a celebração da conquista do Campeonato do Mundo feminino, em agosto de 2023.

O Tribunal Supremo espanhol agendou para 15 de dezembro a deliberação e decisão sobre os recursos apresentados contra a sentença que condenou Rubiales por um crime de agressão sexual.

A decisão inicial determinou o pagamento de uma multa de 10.800 euros. No entanto, o processo está longe de estar encerrado: tanto a defesa do antigo dirigente como a acusação e a representação legal da jogadora contestaram aspetos da decisão.

Rubiales pode escapar à condenação? É isto que está em causa

A condenação de Luis Rubiales foi proferida em fevereiro de 2025 pelo Tribunal Central Criminal da Audiência Nacional espanhola.

O antigo presidente da RFEF foi condenado a 18 meses de multa, com uma prestação diária de 20 euros, num total de 10.800 euros, por um crime de agressão sexual relacionado com o beijo que deu a Jenni Hermoso.

Na altura, o tribunal considerou provado que Rubiales segurou a cabeça da futebolista com as duas mãos e a beijou nos lábios de forma inesperada, sem o seu consentimento.

A defesa do antigo dirigente contestou a condenação e pretende agora obter uma decisão absolutória. Entre os argumentos apresentados está o entendimento de que um beijo sem intenção sexual não deverá ser considerado punível nos termos aplicados ao caso.

Por outro lado, também a Fiscalía da Audiência Nacional e a representação legal de Jenni Hermoso recorreram da decisão, nomeadamente por discordarem da absolvição relativa ao crime de coação.

Assim, o Supremo terá de analisar os diferentes argumentos apresentados pelas partes antes de tomar uma decisão.

O que aconteceu a Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso?

O episódio remonta a 20 de agosto de 2023, em Sydney, na Austrália. A seleção espanhola feminina tinha acabado de conquistar o Campeonato do Mundo, depois de vencer a Inglaterra na final, por 1-0.

Durante a cerimónia de entrega das medalhas, Luis Rubiales, então presidente da RFEF, cumprimentou várias futebolistas. Quando chegou a vez de Jenni Hermoso, segurou-lhe a cabeça e beijou-a nos lábios.

As imagens deram rapidamente a volta ao mundo e provocaram uma onda de indignação. A própria jogadora afirmou que não tinha consentido o beijo, contrariando a versão inicialmente apresentada pelo dirigente.

O caso ganhou uma dimensão internacional e desencadeou uma crise profunda no futebol espanhol, com manifestações de solidariedade para com a futebolista e críticas à liderança da Federação.

Rubiales acabou por abandonar a presidência da RFEF em setembro de 2023, depois de ter anunciado inicialmente que não se demitiria.

O episódio também teve consequências disciplinares a nível internacional: a FIFA suspendeu-o por três anos de todas as atividades relacionadas com o futebol.

Multa de 10.800 euros não foi a única consequência

Além da multa de 10.800 euros, a sentença determinou outras medidas contra o antigo dirigente.

Rubiales ficou proibido de se aproximar de Jenni Hermoso a menos de 200 metros e de comunicar com a futebolista durante um ano.

Foi ainda condenado a pagar-lhe uma indemnização de 3.000 euros por danos morais.

A mesma decisão absolveu Rubiales do crime de coação, assim como os outros três arguidos no processo: Jorge Vilda, antigo selecionador da equipa feminina, Albert Luque, antigo diretor de futebol da seleção masculina, e Rubén Rivera, antigo responsável de marketing da Federação.

A absolvição esteve relacionada com as alegadas pressões exercidas sobre a futebolista para que esta apresentasse publicamente uma versão favorável ao antigo presidente da Federação.

Em junho de 2025, a Audiência Nacional confirmou a condenação de Rubiales pelo beijo não consentido, mantendo a multa e as restantes medidas impostas.

Agora, cabe ao Tribunal Supremo analisar os recursos apresentados e determinar se mantém ou altera a decisão.

Jenni Hermoso tornou-se um símbolo de uma luta que ultrapassou o futebol

O caso ultrapassou rapidamente as fronteiras do desporto. A polémica colocou no centro do debate temas como o consentimento, o respeito pelas mulheres e as relações de poder no futebol profissional.

Jenni Hermoso, que na altura representava a seleção espanhola, tornou-se uma das principais figuras de uma discussão que ganhou dimensão internacional.

O episódio também contribuiu para expor problemas estruturais no futebol feminino espanhol, numa altura em que as jogadoras exigiam mudanças na Federação e melhores condições de representação.

A 15 de dezembro, o Tribunal Supremo espanhol volta a colocar o caso sob análise. O que está em causa não é apenas o valor de uma multa, mas também a confirmação ou eventual alteração de uma decisão judicial que teve repercussões muito para além do relvado.