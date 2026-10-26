Lula da Silva consegue reviravolta histórica e é reeleito Presidente do Brasil

Entre a euforia dos apoiantes de Lula da Silva e a desilusão do lado de Flávio Bolsonaro: as imagens de uma noite decisiva para o futuro político do Brasil

Uma noite que fica para a história: as imagens que marcam a reeleição de Lula da Silva depois de uma reviravolta inédita frente a Bolsonaro

Depois de terminar a primeira volta atrás de Flávio Bolsonaro, Lula da Silva venceu a segunda volta das presidenciais brasileiras, com 51,79% dos votos válidos. O resultado garante ao líder do Partido dos Trabalhadores um quarto mandato presidencial e expõe a profunda divisão política do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais brasileiras e garantiu um quarto mandato à frente do maior país da América Latina, numa reviravolta histórica que contrariou o resultado da primeira volta. O Presidente, que disputava a reeleição, obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro, segundo os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vitória, alcançada na segunda volta de domingo, 25 de outubro, representa um dos momentos mais marcantes da longa carreira política de Lula. Pela primeira vez desde o regresso das eleições presidenciais a duas voltas, em 1989, um candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu ultrapassar o adversário e vencer a corrida ao Palácio do Planalto.

De acordo com os resultados finais divulgados pelas autoridades eleitorais brasileiras, Lula reuniu mais de 64,2 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro ultrapassou os 59,8 milhões. A diferença, superior a 4,4 milhões de votos, traduz uma vitória clara em termos de contagem, mas não elimina a polarização que marcou a campanha.

Da derrota na primeira volta à vitória nas presidenciais

A reviravolta ganha particular significado quando comparada com os resultados de 4 de outubro. Na primeira volta, Flávio Bolsonaro tinha conquistado 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, partindo para a segunda fase da disputa com uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos.

Três semanas depois, o cenário inverteu-se. Lula conseguiu alargar a sua base eleitoral e transformar a desvantagem inicial numa vitória por mais de quatro milhões de votos, num processo que a imprensa brasileira descreveu como uma virada sem precedentes.

A recuperação do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) foi associada à mobilização nas ruas e nas redes sociais, bem como à estratégia de campanha para o segundo turno. A Agência Brasil destacou o reforço da comunicação digital e a mobilização dos apoiantes, enquanto a BBC News Brasil analisou a evolução dos resultados nos diferentes estados e municípios.

O desfecho mostra também que a vantagem obtida na primeira volta não foi suficiente para garantir a vitória a Flávio Bolsonaro. Num país de dimensões continentais e com eleitorados muito distintos entre regiões, a capacidade de mobilizar eleitores adicionais revelou-se decisiva.

Uma vitória sobre Flávio Bolsonaro e o peso do legado político da família

A eleição opôs o Presidente em exercício ao senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do antigo Presidente Jair Bolsonaro e candidato apoiado pelo campo político da direita brasileira.

A disputa ultrapassou, por isso, a escolha entre dois candidatos. Colocou novamente frente a frente dois projetos políticos profundamente diferentes, num país onde as questões económicas e sociais convivem com debates sobre segurança pública, corrupção, ambiente e o papel do Estado.

Lula apresentou-se como o candidato da continuidade das políticas sociais e da defesa da democracia, procurando mobilizar os eleitores que receavam uma mudança de orientação política. Flávio Bolsonaro procurou capitalizar o apoio da direita e dar continuidade ao movimento político associado ao pai.

A vitória de Lula constitui um revés para a tentativa de a família Bolsonaro regressar à Presidência, mas não significa que o espaço político da direita tenha desaparecido. A votação expressiva de Flávio confirma que o movimento mantém uma base eleitoral ampla e capaz de disputar o poder em condições competitivas.

É este um dos principais desafios que o resultado deixa para os próximos anos: governar um país em que milhões de eleitores apoiaram uma alternativa política diferente da escolhida pela maioria.

Promessa de um mandato histórico e apelo à unidade

Na sequência da vitória, Lula prometeu fazer «o melhor mandato da história» e agradeceu o apoio dos jovens, segundo a cobertura da imprensa portuguesa divulgada pela Lusa.

A mensagem de vitória terá de dar lugar, agora, a uma estratégia de governação capaz de responder às expectativas dos eleitores que lhe deram um novo mandato, sem ignorar os que votaram no adversário.

O desafio é particularmente exigente porque o resultado eleitoral não elimina as divergências sobre o rumo económico do Brasil, o custo de vida, a segurança pública e a eficácia das políticas sociais. A capacidade de apresentar resultados concretos nestas áreas será determinante para a avaliação do próximo mandato.

Lula terá igualmente de gerir as relações entre o Governo, o Congresso e as diferentes forças políticas, num contexto em que a polarização continua a condicionar o debate público. A vitória presidencial garante-lhe a continuidade no Palácio do Planalto, mas não resolve, por si só, as dificuldades de construção de consensos.

Prolongamento da votação gera polémica

O processo eleitoral ficou também marcado por uma controvérsia relacionada com o horário de encerramento das urnas. Uma decisão judicial determinou o prolongamento da votação em duas horas, na sequência de dificuldades no acesso de eleitores às assembleias de voto, associadas a problemas de transporte e às condições meteorológicas.

A decisão provocou críticas de Flávio Bolsonaro, que questionou a legitimidade do prolongamento e anunciou a intenção de contestar os resultados. No entanto, a Reuters noticiou que a campanha do próprio senador também tinha solicitado mais tempo para votar em zonas afetadas pelo mau tempo.

O episódio poderá alimentar a disputa política nos próximos dias, num ambiente já marcado pela desconfiança entre os dois campos. Ainda assim, a contestação de um candidato não equivale à demonstração de irregularidades capazes de alterar o resultado.

O TSE anunciou Lula como vencedor com a totalização dos votos. Qualquer eventual impugnação terá de ser apreciada pelas autoridades competentes, com base em elementos concretos e nos procedimentos previstos na lei eleitoral brasileira.

O que muda para o Brasil e para a América Latina

A reeleição de Lula assegura a continuidade da liderança da esquerda na maior economia da América Latina e mantém o Brasil numa linha política que tem defendido a proteção social, a preservação ambiental e uma diplomacia internacional assente na autonomia estratégica do país.

O resultado tem também relevância para a região, num contexto de alternância entre governos de esquerda e de direita e de crescente disputa sobre os modelos de desenvolvimento económico e social.

Na política externa, Lula tem procurado reforçar o papel do Brasil nos fóruns multilaterais e afirmar o país como um interlocutor relevante nas discussões sobre alterações climáticas, comércio e governação internacional. A continuidade do seu Governo deverá permitir a manutenção destas prioridades, embora a concretização da agenda dependa também das condições económicas e das relações com outros países.

Internamente, as expectativas são elevadas. O Presidente terá de conciliar a promessa de melhorar as condições de vida da população com a necessidade de garantir estabilidade económica, responder às preocupações com a segurança e reduzir as tensões políticas.

A vitória dá a Lula mais quatro anos de poder, mas o resultado apertado recorda que o Brasil permanece dividido. O desafio do novo mandato não será apenas consolidar a vitória eleitoral: será transformar uma maioria de votos numa capacidade efetiva de governar e responder às exigências de uma sociedade profundamente polarizada.