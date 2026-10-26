Entre a euforia dos apoiantes de Lula da Silva e a desilusão do lado de Flávio Bolsonaro: as imagens de uma noite decisiva para o futuro político do Brasil
Entre a euforia dos apoiantes de Lula da Silva e a desilusão do lado de Flávio Bolsonaro: as imagens de uma noite decisiva para o futuro político do Brasil | AP

Lula da Silva consegue reviravolta histórica e é reeleito Presidente do Brasil
IOL
Há 2h e 31min

Uma noite que fica para a história: as imagens que marcam a reeleição de Lula da Silva depois de uma reviravolta inédita frente a Bolsonaro

Entre a euforia dos apoiantes de Lula da Silva e a desilusão do lado de Flávio Bolsonaro: as imagens de uma noite decisiva para o futuro político do Brasil

Lula da Silva votou uma hora depois da abertura das urnas

Lula da Silva é reeleito Presidente do Brasil com 51,79% dos votos, após uma reviravolta histórica frente a Flávio Bolsonaro

Depois de terminar a primeira volta atrás de Flávio Bolsonaro, Lula da Silva venceu a segunda volta das presidenciais brasileiras, com 51,79% dos votos válidos. O resultado garante ao líder do Partido dos Trabalhadores um quarto mandato presidencial e expõe a profunda divisão política do Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais brasileiras e garantiu um quarto mandato à frente do maior país da América Latina, numa reviravolta histórica que contrariou o resultado da primeira volta. O Presidente, que disputava a reeleição, obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador Flávio Bolsonaro, segundo os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A vitória, alcançada na segunda volta de domingo, 25 de outubro, representa um dos momentos mais marcantes da longa carreira política de Lula. Pela primeira vez desde o regresso das eleições presidenciais a duas voltas, em 1989, um candidato que terminou a primeira votação em segundo lugar conseguiu ultrapassar o adversário e vencer a corrida ao Palácio do Planalto.

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De acordo com os resultados finais divulgados pelas autoridades eleitorais brasileiras, Lula reuniu mais de 64,2 milhões de votos, enquanto Flávio Bolsonaro ultrapassou os 59,8 milhões. A diferença, superior a 4,4 milhões de votos, traduz uma vitória clara em termos de contagem, mas não elimina a polarização que marcou a campanha.

Da derrota na primeira volta à vitória nas presidenciais

A reviravolta ganha particular significado quando comparada com os resultados de 4 de outubro. Na primeira volta, Flávio Bolsonaro tinha conquistado 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, partindo para a segunda fase da disputa com uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos.

Três semanas depois, o cenário inverteu-se. Lula conseguiu alargar a sua base eleitoral e transformar a desvantagem inicial numa vitória por mais de quatro milhões de votos, num processo que a imprensa brasileira descreveu como uma virada sem precedentes.

A recuperação do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) foi associada à mobilização nas ruas e nas redes sociais, bem como à estratégia de campanha para o segundo turno. A Agência Brasil destacou o reforço da comunicação digital e a mobilização dos apoiantes, enquanto a BBC News Brasil analisou a evolução dos resultados nos diferentes estados e municípios.

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O desfecho mostra também que a vantagem obtida na primeira volta não foi suficiente para garantir a vitória a Flávio Bolsonaro. Num país de dimensões continentais e com eleitorados muito distintos entre regiões, a capacidade de mobilizar eleitores adicionais revelou-se decisiva.

Uma vitória sobre Flávio Bolsonaro e o peso do legado político da família

A eleição opôs o Presidente em exercício ao senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do antigo Presidente Jair Bolsonaro e candidato apoiado pelo campo político da direita brasileira.

A disputa ultrapassou, por isso, a escolha entre dois candidatos. Colocou novamente frente a frente dois projetos políticos profundamente diferentes, num país onde as questões económicas e sociais convivem com debates sobre segurança pública, corrupção, ambiente e o papel do Estado.

Lula apresentou-se como o candidato da continuidade das políticas sociais e da defesa da democracia, procurando mobilizar os eleitores que receavam uma mudança de orientação política. Flávio Bolsonaro procurou capitalizar o apoio da direita e dar continuidade ao movimento político associado ao pai.

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A vitória de Lula constitui um revés para a tentativa de a família Bolsonaro regressar à Presidência, mas não significa que o espaço político da direita tenha desaparecido. A votação expressiva de Flávio confirma que o movimento mantém uma base eleitoral ampla e capaz de disputar o poder em condições competitivas.

É este um dos principais desafios que o resultado deixa para os próximos anos: governar um país em que milhões de eleitores apoiaram uma alternativa política diferente da escolhida pela maioria.

Promessa de um mandato histórico e apelo à unidade

Na sequência da vitória, Lula prometeu fazer «o melhor mandato da história» e agradeceu o apoio dos jovens, segundo a cobertura da imprensa portuguesa divulgada pela Lusa.

A mensagem de vitória terá de dar lugar, agora, a uma estratégia de governação capaz de responder às expectativas dos eleitores que lhe deram um novo mandato, sem ignorar os que votaram no adversário.

O desafio é particularmente exigente porque o resultado eleitoral não elimina as divergências sobre o rumo económico do Brasil, o custo de vida, a segurança pública e a eficácia das políticas sociais. A capacidade de apresentar resultados concretos nestas áreas será determinante para a avaliação do próximo mandato.

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Lula terá igualmente de gerir as relações entre o Governo, o Congresso e as diferentes forças políticas, num contexto em que a polarização continua a condicionar o debate público. A vitória presidencial garante-lhe a continuidade no Palácio do Planalto, mas não resolve, por si só, as dificuldades de construção de consensos.

Prolongamento da votação gera polémica

O processo eleitoral ficou também marcado por uma controvérsia relacionada com o horário de encerramento das urnas. Uma decisão judicial determinou o prolongamento da votação em duas horas, na sequência de dificuldades no acesso de eleitores às assembleias de voto, associadas a problemas de transporte e às condições meteorológicas.

A decisão provocou críticas de Flávio Bolsonaro, que questionou a legitimidade do prolongamento e anunciou a intenção de contestar os resultados. No entanto, a Reuters noticiou que a campanha do próprio senador também tinha solicitado mais tempo para votar em zonas afetadas pelo mau tempo.

O episódio poderá alimentar a disputa política nos próximos dias, num ambiente já marcado pela desconfiança entre os dois campos. Ainda assim, a contestação de um candidato não equivale à demonstração de irregularidades capazes de alterar o resultado.

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O TSE anunciou Lula como vencedor com a totalização dos votos. Qualquer eventual impugnação terá de ser apreciada pelas autoridades competentes, com base em elementos concretos e nos procedimentos previstos na lei eleitoral brasileira.

O que muda para o Brasil e para a América Latina

A reeleição de Lula assegura a continuidade da liderança da esquerda na maior economia da América Latina e mantém o Brasil numa linha política que tem defendido a proteção social, a preservação ambiental e uma diplomacia internacional assente na autonomia estratégica do país.

O resultado tem também relevância para a região, num contexto de alternância entre governos de esquerda e de direita e de crescente disputa sobre os modelos de desenvolvimento económico e social.

Na política externa, Lula tem procurado reforçar o papel do Brasil nos fóruns multilaterais e afirmar o país como um interlocutor relevante nas discussões sobre alterações climáticas, comércio e governação internacional. A continuidade do seu Governo deverá permitir a manutenção destas prioridades, embora a concretização da agenda dependa também das condições económicas e das relações com outros países.

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Internamente, as expectativas são elevadas. O Presidente terá de conciliar a promessa de melhorar as condições de vida da população com a necessidade de garantir estabilidade económica, responder às preocupações com a segurança e reduzir as tensões políticas.

A vitória dá a Lula mais quatro anos de poder, mas o resultado apertado recorda que o Brasil permanece dividido. O desafio do novo mandato não será apenas consolidar a vitória eleitoral: será transformar uma maioria de votos numa capacidade efetiva de governar e responder às exigências de uma sociedade profundamente polarizada.

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