Receita de lulas grelhadas na air fryer: tenras e prontas em poucos minutos

Quem aprecia lulas grelhadas, mas não tem vontade de acender o grelhador, pode encontrar uma alternativa simples na air fryer. O Pingo Doce partilhou uma receita que promete reproduzir o sabor e a textura deste clássico de verão, com a vantagem de sujar muito menos loiça e de ficar pronta em poucos minutos.
A receita foi divulgada pelo criador de conteúdos gastronómicos Tuga na Cozinha e foi pensada para duas pessoas. O segredo começa numa marinada rápida, preparada com azeite virgem extra, alho picado, sumo de limão, paprika, sal e pimenta.
Depois de secas, as lulas devem ficar a marinar entre 10 e 15 minutos para absorverem os sabores. Enquanto isso, pode preparar-se um molho de alho e coentros, que será utilizado no final para dar mais frescura e intensidade ao prato.
Segundo as instruções do Pingo Doce, a air fryer deve ser pré-aquecida a 200 ºC durante cerca de três a cinco minutos. As lulas são depois colocadas na cesta numa única camada, sem se sobreporem. Caso seja necessário, o melhor é cozinhar em duas fases.
O tempo de confeção é curto: entre seis e oito minutos a 200 ºC. A meio do processo, as lulas devem ser viradas para que cozinhem de forma uniforme.
O ponto ideal das lulas
Um dos conselhos mais importantes da receita é evitar cozinhar demasiado as lulas. O Pingo Doce explica que estas estarão prontas quando ficarem opacas e ligeiramente douradas nas extremidades, mantendo-se tenras por dentro.
Depois de retiradas da air fryer, basta transferi-las para uma travessa e regá-las com o molho de alho e coentros previamente preparado. A sugestão é servir com gomos de limão e batatinhas assadas.
Ingredientes para duas pessoas
Para as lulas
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500 g de lulas limpas (corpos e tentáculos)
Para a marinada
- 30 ml de azeite virgem extra
- 1 dente de alho picado
- Sumo de meio limão
- 1/2 colher de chá de paprika
- Sal q.b
- Pimenta-preta q.b.
Para o molho de alho e coentros
- 60 ml de azeite virgem extra
- 3 dentes de alho picados
- 1 ramo de coentros picados finamente
- 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco
- Sal fino q.b.
- Pimenta-preta q.b.
Veja o vídeo para acompanhar todos os passos da preparação: