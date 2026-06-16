Receita de lulas grelhadas na air fryer: tenras e prontas em poucos minutos

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Quem aprecia lulas grelhadas, mas não tem vontade de acender o grelhador, pode encontrar uma alternativa simples na air fryer. O Pingo Doce partilhou uma receita que promete reproduzir o sabor e a textura deste clássico de verão, com a vantagem de sujar muito menos loiça e de ficar pronta em poucos minutos.

A receita foi divulgada pelo criador de conteúdos gastronómicos Tuga na Cozinha e foi pensada para duas pessoas. O segredo começa numa marinada rápida, preparada com azeite virgem extra, alho picado, sumo de limão, paprika, sal e pimenta.

Depois de secas, as lulas devem ficar a marinar entre 10 e 15 minutos para absorverem os sabores. Enquanto isso, pode preparar-se um molho de alho e coentros, que será utilizado no final para dar mais frescura e intensidade ao prato.

Segundo as instruções do Pingo Doce, a air fryer deve ser pré-aquecida a 200 ºC durante cerca de três a cinco minutos. As lulas são depois colocadas na cesta numa única camada, sem se sobreporem. Caso seja necessário, o melhor é cozinhar em duas fases.

O tempo de confeção é curto: entre seis e oito minutos a 200 ºC. A meio do processo, as lulas devem ser viradas para que cozinhem de forma uniforme.

O ponto ideal das lulas

Um dos conselhos mais importantes da receita é evitar cozinhar demasiado as lulas. O Pingo Doce explica que estas estarão prontas quando ficarem opacas e ligeiramente douradas nas extremidades, mantendo-se tenras por dentro.

Depois de retiradas da air fryer, basta transferi-las para uma travessa e regá-las com o molho de alho e coentros previamente preparado. A sugestão é servir com gomos de limão e batatinhas assadas.

Ingredientes para duas pessoas

Para as lulas

500 g de lulas limpas (corpos e tentáculos)

Para a marinada

30 ml de azeite virgem extra

1 dente de alho picado

Sumo de meio limão

1/2 colher de chá de paprika

Sal q.b

Pimenta-preta q.b.

Para o molho de alho e coentros

60 ml de azeite virgem extra

3 dentes de alho picados

1 ramo de coentros picados finamente

1 colher de sopa de vinagre de vinho branco

Sal fino q.b.

Pimenta-preta q.b.

Veja o vídeo para acompanhar todos os passos da preparação: