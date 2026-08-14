Lurdes Baeta como nunca a viu. Jornalista da TVI abre o álbum de fotos das férias e mostra a silhueta em biquíni

Lurdes Baeta esteve a desfrutar de umas férias em família e com amigos no Algarve e decidiu mostrar vários registos descontraídos aos seus seguidores. A jornalista da TVI partilhou fotografias destes dias de descanso e a excelente forma física em que se encontra, aos 55 anos, saltou à vista.

Nas imagens, Lurdes Baeta surge em biquíni e deixa em evidência a silhueta de sonho de que é dona.

Já no mês de julho, Lurdes Baeta tinha estado nas Baleares com o namorado, Gonçalo Carvalho, e com os filhos, para celebrar os seu 55.º aniversário. Na altura, a jornalista também partilhou alguns registos em biquíni e deixou os fãs rendidos.

Veja as imagens na galeria de fotografias que preparámos para si!