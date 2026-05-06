Lutecia Smart Design Hotel está a vender mobiliáro e decoração a partir de 20 euros

Camas, sofás e móveis: hotel está a vender o seu recheio a partir de 20 euros

Sofás, móveis e tapetes a partir de 10 euros: estão à venda peças de hotel português que não chegou a abrir

Mesas, cadeiras e muito mais a partir de 15 euros: estão à venda peças deste hotel português

O Lutecia Smart Design Hotel, situado na zona das Avenidas Novas, em Lisboa, terminou recentemente a renovação do restaurante e avançou agora para a remodelação do piso executivo da unidade. No âmbito desta intervenção, o hotel está a disponibilizar o mobiliário de 12 quartos e quatro suites, colocando à venda várias peças profissionais em bom estado de conservação.

A comercialização está a ser feita através da Second Serve, empresa especializada na venda de mobiliário e equipamentos provenientes de hotéis e restaurantes. Esta iniciativa permite adquirir peças de design e qualidade profissional a preços mais acessíveis, sujeitos à disponibilidade de stock.

Entre os artigos disponíveis encontram-se colchões, poltronas, cadeiras, mesas e vários elementos decorativos, com valores entre os 20 e os 120 euros. Todas as peças pertenciam ao piso executivo do hotel e foram utilizadas em contexto hoteleiro, mantendo elevados padrões de qualidade e conservação.