Longe das câmaras, jovem atriz portuguesa viveu o ano mais duro da sua vida e deixa desabafo arrepiante: "A vida tirou-nos o chão, sem avisar"

Beatriz Frazão abriu o coração sobre um dos períodos mais dolorosos da sua vida. A atriz, que ficou conhecida do público pelo papel de Kika na série Morangos com Açúcar, homenageou o pai, Miguel Frazão, numa mensagem em que recordou a morte da mãe, Elisete Conceição, e a forma como a perda mudou a maneira de a família encarar a vida.

A publicação foi partilhada nas redes sociais a 6 de outubro e reuniu palavras de gratidão, saudade e reconhecimento pelo papel do pai nos momentos mais difíceis. Beatriz, de 22 anos, explicou que, apesar de sempre ter valorizado a privacidade, sentiu vontade de dar a conhecer um pouco mais da pessoa que Miguel Frazão é.

«Sempre achei que a intimidade não devia ser exposta mas hoje também sinto que faz sentido partilhar com o mundo um pouco da pessoa que tu és», começou por escrever.

A atriz não escondeu o impacto que a perda teve na família. «Este último ano foi o mais difícil para a nossa família. A vida tirou-nos o chão, sem avisar», confessou.

«Achei que uma perda tão grande nos fosse destruir»

A morte da mãe, em março deste ano, marcou profundamente Beatriz Frazão e os irmãos, Bruna e Alexandre. Meses depois, a atriz reconhece que a família continua a viver com a ausência, mas também encontrou uma nova forma de olhar para o futuro.

«Achei que uma perda tão grande nos fosse destruir», escreveu, antes de partilhar uma reflexão sobre a mudança que sentiu em todos: «Mas, de alguma forma, vejo que cada um de nós ganhou uma leveza e uma luz que não consigo explicar.»

A experiência da perda trouxe uma consciência mais forte da passagem do tempo e da importância de aproveitar os momentos partilhados. «Hoje encaramos a vida com uma noção de finitude, que nos dá uma tremenda urgência de VIVER», acrescentou.

A mensagem não se limita, assim, à dor da despedida. É também uma forma de reconhecer que, mesmo perante uma perda tão marcante, a família continua a procurar o seu caminho.

Beatriz Frazão está no Brasil a lutar pelos seus sonhos

A atriz encontra-se atualmente no Brasil, à procura de novas oportunidades profissionais. Na homenagem, revelou que os membros da família estão espalhados por diferentes continentes, cada um a seguir os seus próprios projetos.

«Talvez seja por isso que cada um de nós esteja agora em diferentes continentes, a lutar pelos seus sonhos. Sempre fomos uma família pouco convencional. E hoje percebo que é precisamente isso que nos torna especiais», escreveu.

Beatriz atribuiu ao pai uma parte importante dessa forma de viver, destacando a liberdade, a independência e o espírito aventureiro que recebeu como exemplo.

«A liberdade, independência e espírito aventureiro que aprendemos contigo», sublinhou, numa declaração que mostra como os ensinamentos de Miguel Frazão continuam presentes nas decisões da filha.

A frase do pai que Beatriz nunca esqueceu

Um dos momentos mais pessoais da publicação surgiu quando a atriz recordou uma conversa com o pai. Miguel Frazão tinha-lhe dito que admirava a capacidade de enfrentar as dificuldades mesmo quando sentia medo.

«Um dia disseste-me que o que mais admiravas em mim era a minha capacidade de enfrentar tudo, mesmo estando a morrer de medo», recordou.

Ao revisitar essas palavras, Beatriz percebeu que essa força também nasceu do exemplo que encontrou em casa. «E hoje percebo que se deve a ti. Porque todos os dias vi em ti o verdadeiro espírito de um guerreiro», escreveu.

A atriz agradeceu ainda ao pai por ser uma fonte de alegria e aventura para a família e por lhes ter ensinado a olhar para o mundo «com a curiosidade e o fascínio de uma criança».

A memória da mãe que Beatriz leva consigo

A homenagem a Miguel Frazão surge meses depois de Beatriz ter partilhado publicamente a dor pela morte da mãe, Elisete Conceição, em março.

Na altura, a atriz recordou os últimos nove meses de vida da mãe, período durante o qual esteve profundamente dedicada a acompanhá-la. A despedida foi marcada por palavras de saudade e pela descrição de uma relação que ultrapassava a ligação entre mãe e filha.

Mais tarde, Beatriz encontrou uma forma simbólica de manter essa memória presente: tatuou no braço a palavra «Quida», acompanhada de um coração. Era uma expressão carinhosa que a mãe usava para se dirigir à filha, nomeadamente quando a acordava de manhã.

A tatuagem tornou-se uma recordação íntima dos pequenos gestos que marcaram a relação entre ambas e que continuam a ter significado para a atriz.

Miguel Frazão responde à homenagem da filha

A publicação de Beatriz recebeu várias mensagens de carinho e apoio. Entre os comentários, houve quem destacasse a união da família e a força dos laços que permanecem, mesmo quando a distância física separa os seus elementos.

O próprio Miguel Frazão respondeu à filha, sublinhando que a distância entre continentes não altera a ligação construída ao longo dos anos.

«A distância entre continentes não muda nada do que construímos juntos», escreveu o ator, antes de acrescentar uma declaração de orgulho: «Ver a mulher corajosa, livre e cheia de vida em que te tornaste é o maior orgulho da minha vida.»

Beatriz terminou a homenagem com uma reflexão sobre a perda, a saudade e aquilo que permanece para lá dos momentos difíceis.

«Tudo tem um fim mas se há algo de infinito nesta vida é o amor que nos une», escreveu.

Uma mensagem que mostra como, para a jovem atriz, a família continua a ser uma fonte essencial de força enquanto procura construir o futuro e aprende a viver com a ausência da mãe.