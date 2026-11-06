Perdeu a mãe e a irmã no espaço de oito anos. Agora, atriz presta-lhes homenagem emocionante e faz desabafo sobre o luto

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Sara Norte voltou a recordar duas das pessoas mais importantes da sua vida. A atriz partilhou fotografias ao lado da mãe, Carla Lupi, e da irmã, Beatriz, que já morreram, acompanhadas por um texto emotivo sobre a forma como tem aprendido a lidar com a dor da perda.

Na publicação, a atriz explica que o luto, que durante anos a fez sentir-se frágil e a levou a questionar o sentido da própria vida, acabou por se transformar numa força e num motivo para continuar a lutar.

“O luto que durante anos me tornou fraca e que me fazia questionar muitas vezes o porquê de ainda cá andar transformou-se em força e num objetivo de vida”, escreveu.

Sara Norte acrescenta que encontrou um novo propósito: lutar por si própria, mas também em homenagem à mãe e à irmã, que já não tiveram oportunidade de continuar a viver os seus sonhos.

“O de lutar, primeiramente por mim, que mereço, como o de lutar por elas, que não tiveram essa oportunidade”, partilhou ainda.

A atriz termina a mensagem com uma declaração de determinação e esperança, mostrando-se focada no futuro e nas conquistas que ainda quer alcançar.

“Forte e firme. Com os valores no sítio e com uma vontade de conquistar o Mundo. Sei que onde estiverem, vão estar orgulhosas”, concluiu, acompanhando as palavras com um coração.

As perdas que marcaram a vida de Sara Norte

A vida de Sara Norte ficou profundamente marcada pela morte da mãe, a atriz Carla Lupi, que morreu a 31 de julho de 2012, vítima de cancro do pulmão. Na altura, Sara encontrava-se detida em Espanha e não teve oportunidade de se despedir da mãe, uma circunstância que já recordou publicamente como uma das dores mais difíceis de ultrapassar.

Oito anos depois, em agosto de 2020, a atriz enfrentou outra perda devastadora: a morte da irmã mais nova, Beatriz, aos 14 anos, depois de uma longa luta contra a leucemia. A jovem tinha sido diagnosticada com a doença em 2017 e chegou a apresentar melhorias, mas acabou por não resistir.

Em fevereiro de 2024, numa conversa com Tânia Ribas de Oliveira, no programa A Nossa Tarde, da RTP, Sara Norte falou abertamente sobre a revolta que sentiu após a morte da irmã e sobre o processo de voltar a reconhecer que também merecia viver e cuidar de si. A atriz referiu, na altura, que a terapia foi importante nesse caminho.

Agora, nesta nova partilha, Sara Norte mostra como procura transformar a saudade numa razão para seguir em frente. Uma homenagem à mãe e à irmã, mas também uma declaração de amor-próprio e de vontade de viver.