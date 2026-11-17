O futebol argentino está de luto pela morte de Abel Núñez, um jovem futebolista de apenas 16 anos que não resistiu às consequências de um violento impacto de uma bola na cabeça durante uma partida. O adolescente, que representava as camadas jovens do FC Ezeiza, caiu inanimado no relvado e acabou por morrer no domingo, 15 de novembro, depois de ter sido submetido a uma cirurgia.

A tragédia aconteceu na quinta-feira, 12 de novembro, durante um encontro entre o FC Ezeiza e o Deportivo Muñiz, referente a uma competição de formação da Associação do Futebol Argentino (AFA). Na sequência de uma jogada, Abel foi atingido em cheio na cabeça por uma bola e caiu imediatamente no terreno de jogo.

O jovem recebeu assistência médica ainda no relvado e foi posteriormente transportado para uma unidade hospitalar. A gravidade da situação levou à interrupção da partida, tendo também sido suspenso o encontro seguinte que estava previsto para o mesmo local.

Apesar dos esforços das equipas médicas e de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, o estado de saúde do futebolista não apresentou melhorias. Três dias depois do acidente, foi confirmada a sua morte, deixando colegas, treinadores e familiares em choque.

«Tinha toda uma vida pela frente»: a despedida emocionante do clube

Foi o próprio FC Ezeiza que confirmou a morte de Abel através de uma publicação nas redes sociais, acompanhada por uma mensagem de profunda tristeza.

«A notícia mais dura que nos toca comunicar como clube. Com uma profunda dor e uma tristeza imensa, despedimo-nos de um rapaz que tinha toda uma vida pela frente e que hoje nos deixa um vazio impossível de explicar», começou por escrever a instituição.

Na mesma mensagem, o clube recordou o jovem como um companheiro cheio de sonhos e ilusões, que fazia parte da família do FC Ezeiza.

«Hoje, o futebol fica para segundo plano. Somos invadidos pela dor de nos despedirmos de um companheiro, de um jovem cheio de sonhos e ilusões, que fazia parte da nossa família», acrescentou.

A instituição terminou com uma mensagem de solidariedade dirigida aos familiares, amigos e colegas do adolescente, garantindo que Abel continuará a fazer parte da história do clube.

Também jogava futsal: duas equipas unidas pela dor

Abel Núñez não se dedicava apenas ao futebol de 11. O jovem também representava o Nueva Estrella, clube onde integrava a equipa de reserva de futsal.

A notícia da morte foi igualmente confirmada por esta instituição, que anunciou a suspensão das atividades desportivas previstas para segunda-feira, em sinal de luto.

«Hoje não há jogos nem resultados que importem. Hoje, a dor une-nos e convida-nos a estar perto de quem mais precisa. Abel fará sempre parte da nossa família», escreveu o Nueva Estrella numa homenagem ao jovem.

As mensagens de pesar multiplicaram-se entre clubes, atletas e adeptos do futebol argentino, numa onda de solidariedade para com a família e todos aqueles que partilhavam o dia a dia com o adolescente.

Nova tragédia no futebol, duas semanas depois de outra morte

A morte de Abel Núñez surge poucos dias depois de outra tragédia ter abalado o mundo do futebol. A 3 de novembro, Jesús de Miguel, avançado espanhol de 30 anos que representava o CD Tenerife, morreu na sequência de um forte impacto sofrido durante um encontro frente ao Andorra.

O jogador foi hospitalizado em estado crítico, mas acabou por não resistir.

São dois episódios distintos, ocorridos em países diferentes e em circunstâncias próprias, que voltam a colocar em evidência o lado imprevisível dos acidentes durante a prática desportiva.

Para Abel, de apenas 16 anos, fica a memória de um jovem que tinha ainda muitos sonhos por concretizar. E uma despedida que o próprio clube resumiu numa frase particularmente dolorosa: «Tinha toda uma vida pela frente».