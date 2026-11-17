Vivi Motta morreu aos 23 anos e foi homenageada numa despedida marcada pela emoção. Saiba quem era a jovem influencer brasileira.

A morte de Vivi Motta, jovem influencer brasileira de apenas 23 anos, está a provocar uma onda de consternação no Brasil. Filha da conhecida joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit, Victoria Motta e Motta Zammit morreu a 9 de novembro, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil já concluiu a investigação e esclareceu as circunstâncias da morte.

Conhecida nas redes sociais como Vivi Motta, a jovem conciliava a criação de conteúdos digitais com os estudos de Direito. No TikTok, reunia mais de 31 mil seguidores, onde partilhava publicações relacionadas com moda, beleza, tendências e estilo de vida.

A notícia da sua morte foi inicialmente divulgada por amigos e pessoas próximas da família, provocando inúmeras manifestações de pesar nas redes sociais.

Polícia Civil esclarece causa da morte de Vivi Motta

Nos primeiros dias após a morte da jovem, as autoridades brasileiras estavam ainda a investigar o caso, sem divulgar publicamente a causa do falecimento.

Entretanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu a investigação e informou que Vivi Motta morreu por suicídio. Segundo a imprensa brasileira, a apuração foi conduzida pela 15.ª Delegacia de Polícia, na Gávea, e foi encerrada após a determinação das circunstâncias da morte.

A informação foi avançada por vários meios de comunicação brasileiros, entre os quais a revista Veja e o portal Metrópoles.

Quem era Vivi Motta, a filha da conhecida joalheira Anna Vitória Motta?

Victoria Motta e Motta Zammit era filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta, figura conhecida na sociedade brasileira, e do empresário Mark Zammit.

Além da ligação familiar ao mundo empresarial e da sociedade carioca, Vivi estava a construir o seu próprio percurso profissional no universo digital.

A jovem partilhava conteúdos sobre moda e estilo, mostrando combinações de roupa, tendências e momentos do quotidiano. A presença nas redes sociais cresceu gradualmente, tendo ultrapassado os 31 mil seguidores no TikTok.

Em paralelo, frequentava o curso de Direito, conciliando a formação académica com a atividade enquanto criadora de conteúdos.

Despedida marcada por homenagens e emoção

O último adeus a Vivi Motta aconteceu a 11 de novembro, no Rio de Janeiro, numa cerimónia que reuniu familiares e amigos. Durante a despedida, pessoas próximas da jovem usaram camisolas brancas com o rosto de Vivi estampado e uma mensagem simbólica sobre a memória, o carinho e as marcas deixadas na vida de quem a conheceu.

A homenagem procurou celebrar a vida da jovem e recordar a ligação que mantinha com aqueles que lhe eram mais próximos.

Também os pais participaram numa homenagem realizada na praia de São Conrado, no bairro onde Vivi vivia. O momento reuniu familiares e amigos, num gesto de despedida marcado pela união e pela saudade.

Nos dias seguintes, multiplicaram-se as manifestações de solidariedade dirigidas à família, com várias figuras conhecidas da sociedade brasileira a deixarem mensagens de apoio à mãe da jovem.

A família anunciou ainda a realização de missas de sétimo dia no Rio de Janeiro e em São Paulo, para assinalar a despedida de Vivi. A morte da jovem, aos 23 anos, deixou familiares, amigos e seguidores consternados.