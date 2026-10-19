"Dor inimaginável e dilacerante": a partilha da apresentadora da TVI que atinge o coração de qualquer mãe

Ficou conhecida nos Morangos com Açúcar, mas desapareceu da televisão. Hoje vive um romance discreto com um craque da Seleção Nacional e já têm uma filha

Iva Domingues partilhou no Instagram uma reflexão emotiva sobre a morte de Presley, irmão de Kaia Gerber e filho de Cindy Crawford, que morreu aos 27 anos, depois de ter tirado a própria vida. «A pensar na dor inimaginável e dilacerante daqueles, pai, mãe e irmã 💔. Presley tinha 27 anos», escreveu a apresentadora, numa publicação em que destacou a importância de falar sobre saúde mental e partilhou o testemunho da irmã do jovem.

«Há dores que não cabem num post»

Na primeira imagem do slideshow, Iva explicou a razão que a levou a divulgar o texto de Kaia Gerber, que falou publicamente sobre a perda do irmão. «A saúde mental nunca é um tema sobre o qual falamos o suficiente, e há dores que não cabem num post», começou por escrever, acrescentando que o testemunho a tinha tocado particularmente por conhecer a dor da perda.

A apresentadora revelou ainda que, no dia anterior, tinha estado «numa bolha de amor a observar dois irmãos que se amam muito». A referência diz respeito à festa de aniversário de Rita Ferro Rodrigues, que celebrou 50 anos no sábado, rodeada de amigos e família. A apresentadora terá sido especialmente tocada pela cumplicidade entre Rita e o irmão gémeo, num momento que a fez refletir sobre a ligação entre irmãos e a dor de perder alguém tão próximo.

«Talvez por isso, e porque também conheço a dor da perda, este texto me tenha tocado tanto», confessou Iva, explicando que decidiu traduzir e partilhar a mensagem de Kaia por considerar que as palavras podem chegar a quem precisa de as ler, mesmo quando não conseguem traduzir a dimensão do sofrimento.

Kaia Gerber sobre a dor de perder o irmão: «Não tenho palavras»

No texto dedicado ao irmão, Kaia Gerber começa por admitir a impotência perante a perda: «Presley, não tenho palavras. E talvez a pequena misericórdia seja que, afinal, nunca tenhamos precisado delas. As palavras falham, as palavras diminuem, as palavras resumem, e as palavras ficam sempre aquém da verdade. E como fui ingénua ao acreditar que a linguagem poderia transcender o luto.»

A modelo, filha de Cindy Crawford, descreve depois a dificuldade em encontrar respostas para uma dor que ultrapassa a capacidade de expressão. «Li todos os livros e não tenho nenhuma das respostas. A minha capacidade de me expressar não é páreo para isto, para a dimensão de te perder», escreveu, confessando estar «literalmente, de joelhos».

«Tu és bom por natureza»: a memória de Presley

Ao recordar a personalidade do irmão, Kaia sublinha a sua bondade e a forma como olhava para o mundo. «Quando encontravas crueldade, não reagias com raiva, mas com confusão. E curiosidade», recordou, acrescentando: «Acreditavas que as pessoas eram, por natureza, boas porque, Presley, tu és bom por natureza.»

A modelo fala também do privilégio de ter sido irmã de Presley e de ter podido acompanhar a sua vida. «Tive o privilégio de ser tua irmã, a tua sortuda testemunha para toda a eternidade, a ver-te fazer a coisa mais radical, mais heavy metal que alguém pode fazer: permaneceste doce», escreveu, numa das passagens mais marcantes da homenagem.

«Eu nasci a amar-te. Vou morrer a amar-te»

Kaia recorda ainda que o amor pelo irmão sempre foi algo natural e incondicional. «Eu nasci a amar-te. Vou morrer a amar-te. Nunca houve outra coisa», afirmou, confessando que está a aprender a viver com a ausência e a encontrar novas formas de manter essa ligação: «Estou a aprender a amar-te quando não te posso ver. A aprender a contar-te alguma coisa sem pegar no telemóvel para te ligar.»

Na parte final do texto, a modelo recupera uma pergunta que o irmão lhe fizera sobre o medo e a natureza humana: «Será que, quando sentimos medo, deixa de importar que tipo de animal somos?» Uma questão à qual, segundo Kaia, Presley acabou por responder sem precisar de palavras: «O tipo de animal que eu era antes disto já não importa.»

«Faltaste ao nosso encontro. Eu perdoo-te»

«A aprender a ser tua irmã num mundo onde não posso estender a mão para te alcançar. Ainda não sei como fazer isso», escreveu, antes de terminar com um pedido carregado de saudade: «Faltaste ao nosso encontro. Eu perdoo-te. Entretanto, guarda um lugar para mim.»

Uma homenagem profundamente íntima, que Iva Domingues decidiu partilhar para recordar que, por detrás das notícias e das palavras, existem famílias a tentar encontrar uma forma de continuar a viver depois de uma perda irreparável.