Presentes a menos de 15 euros: luvas de inverno que permitem mexer no telemóvel sem congelar os dedos

Porque ninguém merece congelar os dedos só para atender uma chamada
IOL
Hoje às 12:50

Este artigo pode conter links afiliados*

Bateria incluída e 8 horas de calor: este colete feminino lidera as vendas na Amazon

Quando o frio aperta e as mãos começam a ressentir-se ao volante, ao andar de bicileta ou simplesmente ao consultar o telemóvel na rua, um bom par de luvas deixa de ser acessório para se tornar necessidade. Estas luvas conquistaram um lugar de destaque na Amazon: têm uma média de 4,3 estrelas em mais de 17 mil avaliações.

Um clássico que se reinventa

No mercado há quase uma década, este modelo tem evoluído discretamente, temporada após temporada. Unissexo, minimalista e totalmente preto, integra-se em qualquer guarda-roupa de inverno. A versatilidade é total.

Tecnologia tátil onde mais importa

O grande destaque? A funcionalidade touchscreen em três dedos — polegar, indicador e médio. Atender chamadas, fotografar, responder a mensagens ou verificar o GPS sem expor as mãos ao frio. Para quem está sempre em movimento (ou se recusa a congelar só para desbloquear o ecrã), é um luxo disfarçado de conveniência.

Calor inteligente, leveza garantida

O forro interior em felpa fina mantém as mãos aquecidas sem adicionar volume excessivo. Não são luvas para expedições polares, mas respondem perfeitamente ao inverno urbano e à maioria das atividades ao ar livre. O tecido corta-vento completa a equação, tornando-as ideais para caminhadas, corrida ou passeios de bicicleta.

Adquira as luvas aqui

luvas amazon touch screen

Aderência que inspira confiança

A palma traz um padrão antiderrapante em silicone que garante uma aderência segura. Seja a conduzir, no volante da bicicleta ou a manusear ferramentas, há menos margem para escorregadelas e mais controlo sobre o que se faz.

Fecho prático, ajuste perfeito

O fecho éclair no pulso facilita (e muito) calçar e descalçar, sobretudo para quem tem mãos maiores. Além disso, permite ajustar o fecho ao pulso e bloquear a entrada de ar frio — pequenos detalhes que fazem diferença.

Pensadas para quem vive lá fora

Ciclismo, condução, corrida, jardinagem, passeios com o cão, escalada, campismo, atividades na neve, equitação ou simplesmente trabalhar no exterior — estas luvas acompanham. São leves, práticas e cumprem o essencial: manter as mãos quentes sem comprometer a mobilidade.

A prenda que resolve (e agrada)

A menos de 14€, com tamanhos do S ao XL e mais de 400 unidades vendidas só no mês passado, estas luvas são também uma excelente ideia para presente de Natal. Práticas, acessíveis e com mais de 11 mil avaliações que comprovam a sua popularidade.

Afinal, há poucas coisas tão libertadoras quanto poder mexer no telemóvel sem tirar as luvas e sem dramas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

