O gadget com que sonhávamos: luz de leitura de pendurar no pescoço não incomoda quem está à volta

Se faz parte do grupo dos resistentes que preferem o toque das páginas ao scroll infinito do telemóvel antes de dormir, sabe bem como é difícil manter este hábito saudável quando partilhamos o quarto. A luz do candeeiro que incomoda, as discussões sobre quem apaga primeiro a luz, as tentativas frustradas de direcionar a iluminação... A luz de leitura Glocusent chegou para resolver este dilema com um design inteligente que direciona a iluminação apenas para o livro. Finalmente podemos desfrutar dos nossos livros sem perturbar o descanso de ninguém - e as mais de 119 mil avaliações com 4,6 estrelas na Amazon parecem confirmar que não somos os únicos entusiasmados com esta solução.

Três cores, seis níveis de luz e braços flexíveis

O segredo está no design ergonómico: dois braços flexíveis e ajustáveis permitem direcionar a luz exatamente onde precisa, com uma iluminação focada que não se espalha pelo quarto, evitando perturbar quem está ao lado. São três as opções de cor da luz - amarela para leitura relaxante, branca quente para estudo e branca fria para trabalhos de precisão - cada uma com seis níveis de intensidade. "As diferentes intensidades de luz são perfeitas para várias situações, embora para ler use normalmente a intensidade mínima, que torna a leitura muito confortável", partilha um utilizador. O dispositivo está disponível em quatro cores: preto, azul, roxo e rosa.

Conforto e múltiplos usos

Por ser leve, esquece-se completamente que o está a usar enquanto lê, como confirmam vários compradores. "É muito confortável e o suporte ajusta-se bem", explica um utilizador que comprou para o pai. As possibilidades de utilização são outro ponto forte: "Pode usar-se e ajustar-se muito bem em diferentes posturas: de pé, sentado ou recostado", acrescenta outro comprador que destaca a sua utilidade além da leitura.

Autonomia impressionante

Com uma bateria potente e recarregável, promete até 80 horas de utilização, dependendo do nível de luz escolhido. "Bateria infinita", resume um utilizador satisfeito. No modo de leitura normal, pode durar entre 14 a 22 semanas sem necessidade de recarregar. A ligação é feita por USB-C, mais prática e reversível que o tradicional micro-USB.

Se procura um presente original para quem gosta de ler ou para quem precisa de iluminação focada para trabalhos manuais, esta luz de leitura pode ser a escolha ideal. Como resume um comprador: "Não aquece durante o uso e seria uma excelente prenda para qualquer leitor. Vou usá-la também para costura manual e é ótima para viagens."

