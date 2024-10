Este produto vai ajudar a abandonar o pior hábito que tem antes de dormir

Estas adidas são das mais vendidas do momento

Mantenha o seu cão tranquilo enquanto está fora com este jogo interativo

Limpeza sem esforço: o conjunto de esfregona que faz tudo com uma mão

Este artigo pode conter links afiliados*

Ficar agarrado ao telemóvel antes de adormecer é uma prática comum, mas altamente prejudicial para o sono. A exposição à luz azul dos ecrãs pode dificultar o adormecer e interferir com o descanso. Para quem deseja mudar este hábito e redescobrir o prazer da leitura, esta luz é uma opção prática e eficaz. Compacta e funcional, permite ler no conforto da cama sem incomodar quem está ao lado.

Três modos de iluminação: suave, relaxante e intenso

Esta luz de leitura, de nome Glocusent Posh Premium, proporciona uma iluminação uniforme, sem sombras ou áreas de brilho intenso. Com três modos de iluminação (suave, relaxante e intensa), pode adaptar a luz às suas necessidades, quer esteja a ler um romance antes de dormir ou a precisar de foco para trabalho ou estudo.

Consulte aqui o preço

Recarregável e com temporizador

Além de ser recarregável, esta luz oferece um temporizador de 30 minutos, ideal para quem tem o hábito de adormecer a ler. A luz apaga-se automaticamente, poupando energia. Com uma bateria de longa duração que pode funcionar até 160 horas com uma única carga, a luz Glocusent Posh Premium é perfeita tanto para o uso em casa como em viagens.

Uma boa higiene do sono faz toda a diferença no nosso dia a dia. Dormir melhor aumenta os níveis de energia, melhora o humor e até impacta a autoestima, já que acordamos com melhor aspeto e disposição. Ao trocar o telemóvel por um bom livro está a dar um passo importante para noites mais tranquilas e revitalizantes.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.