Espanha acaba com os triângulos por serem perigosos. Condutores passam a ser obrigados a ter isto

Os tradicionais triângulos obrigatórios para sinalizar acidentes vão dar lugar a um novo dispositivo que dispensa o condutor de sair da viatura — uma situação que, ao longo dos anos, tem estado na origem de vários atropelamentos.

Atualmente, os triângulos já podem ser substituídos pela luz V-16, um sinal luminoso cor-de-laranja intermitente. No entanto, será apenas a partir de 1 de janeiro de 2026 que a utilização deste equipamento passará a ser obrigatória, segundo adianta a imprensa espanhola.

De acordo com a Direção-Geral de Trânsito de Espanha, citada pelo jornal ABC, para assinalar uma paragem na estrada basta colocar a luz na parte mais alta possível do veículo, garantindo assim maior visibilidade. Esta operação pode ser feita sem que o condutor precise de sair do carro ou se exponha ao tráfego, ao contrário do que acontece com os triângulos.

O dispositivo inclui ainda um sistema de geolocalização que, uma vez ativado, envia a posição do veículo imobilizado para a plataforma digital DGT 3.0, em intervalos de 100 segundos. Desta forma, a informação chega aos restantes condutores em tempo real, acrescenta o mesmo jornal.

E em Portugal?

Por enquanto, não há qualquer indicação de que venha a ser implementada uma medida idêntica no país. Contudo, já é possível adquirir o dispositivo Help Flash, que cumpre a mesma função. Neste caso, no tempo em que seriam percorridos os 30 metros obrigatórios para colocar o triângulo, a viatura já estaria devidamente assinalada, uma vez que a luz é visível a mais de um quilómetro de distância.

