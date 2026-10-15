“Dá-me energia e ajuda muito com a líbido”: o afrodisíaco fabricado em Espanha que se vende aos milhares na Amazon

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Há suplementos que prometem muito e outros de que os compradores falam sem rodeios. A Maca Negra da Aldous, com 200 cápsulas, está no segundo grupo: custa 30,80 € (cerca de 0,15 € por cápsula), tem o selo “Escolha da Amazon” e, segundo a página, mais de mil unidades compradas só no último mês.

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O que mais se repete: o desejo

Quando os compradores falam da líbido, falam sem rodeios. Um deles conta que notou uma melhoria significativa no desejo e no rendimento e que era isso que procurava. Outro, que toma duas cápsulas ao pequeno-almoço e duas ao almoço, diz sentir-se “mais ágil, menos cansado e com mais desejo sexual”. Há também quem tenha notado diferença em poucos dias, depois de ter experimentado outra maca que quase não lhe fez efeito.

E também há quem a tome pela energia

A energia é o outro motivo que mais aparece. Um comprador diz que se sente com mais vitalidade para enfrentar o dia e que passou a ser “um básico do pequeno-almoço”. Uma compradora toma duas cápsulas depois de almoçar e diz que faz desporto com mais vontade. Outra pessoa recomenda-a a quem anda sem forças o dia todo e não tolera café, dizendo que também a ajuda na energia mental para estudar e trabalhar. Há ainda quem refira que não teve efeitos secundários nem azia.

O que tem lá dentro

Maca negra: extrato seco 20:1, equivalente a 35.000 mg de raiz

L-arginina

Zinco

Vitaminas C, B6 e B12

Na prática, a base é a maca, uma raiz que cresce nos Andes, no Peru, e que há muito se usa na alimentação tradicional. Os compradores atribuem-lhe os efeitos descritos. As vitaminas B6, B12 e C contribuem para reduzir o cansaço e a fadiga. O bote é metálico e reutilizável, e há quem o destaque por proteger melhor o produto.

Como se toma

Segundo a embalagem, tomam-se de 1 a 4 cápsulas por dia, com água. Há quem as tome às refeições. Com 4 cápsulas diárias, o bote dá para 50 dias, e com menos dá para mais tempo. Não se deve exceder a dose recomendada, nem usar durante a gravidez ou a amamentação.

Em caso de dúvida, fale com o médico

É um suplemento alimentar e não substitui uma alimentação variada nem um estilo de vida saudável. A reação varia de pessoa para pessoa, e quem tem tensão arterial alta, problemas cardíacos ou toma medicação deve falar primeiro com o médico. Se as quebras de energia ou de desejo forem persistentes, também vale a pena uma consulta.

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