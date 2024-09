Esqueça o limão ou o sal. É assim que se evita que as maçãs fiquem castanhas depois de cortadas

Os alimentos que são inimigos do meio ambiente

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Cortou uma maçã, mas não comeu toda? Quer levar a fruta já pronta a comer para o snack da tarde no trabalho? Nem sempre comemos a maçã toda e queremos guardar para mais tarde. Mas se não tivermos algum cuidado, a fruta acaba por oxidar, ficando castanha e com um sabor e textura diferente. Nestes casos, muitas vezes o destino é o lixo.

A maçã oxida devido a uma enzima que está na sua polpa, a polifenoloxidase, que quando entra em contacto com o oxigénio no ar, tem uma reação que deixa a maçã com o tom acastanhado, explica o site Parade.

Há várias formas de evitar que a maçã oxide. Utilizar limão ou até sal são dois dos métodos mais conhecidos e usados. No entanto, têm a desvantagem de, por vezes, alterar o sabor da maçã e, por isso, nem toda a gente é fã.

Descobrimos uma forma ainda mais simples de evitar que a maçã oxide que tem a particularidade de não alterar o seu sabor. O truque, partilhado nas redes sociais por várias contas, faz-se em poucos minutos e com coisas que já deve ter em casa. No vídeo da página de TikTok @diningwithvivian, a criadora de conteúdos garante que as maçãs ficam mais de 12 horas sem mudar de cor.

O primeiro passo será descascar e cortar a maçã da forma que preferir. De seguida, pegue num recipiente fundo onde caiba todos os pedaços da maçã e encha-o com água fria e umas pedras de gelo. Deixe a maçã de molho por cinco minutos, retire-a, seque-a bem e guarda num recipiente seco e que feche bem.

Veja no vídeo como é simples.