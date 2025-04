Os macacões são só para magras? Esta influencer mostra que podem ficar bem a qualquer corpo

A ideia de que certas peças de roupa são exclusivas para corpos magros continua a ser um tema de debate entre muitas mulheres. No entanto, uma criadora de conteúdos está a desafiar esse estigma e a inspirar muitas mulheres pelo caminho.

Recentemente, a influencer, @carmo.sousa.lara, partilhou no Instagram um look com um macacão da Mango, branco e super elegante, que custa apenas 59,99 euros, para mostrar que esta peça pode assentar bem em qualquer tipo de corpo. Com uma mensagem de autoaceitação e desconstrução de preconceitos, sublinhou: "Uma barriga saliente não é sinónimo de nada".

Na sua partilha, a criadora de conteúdos incentivou outras mulheres a experimentarem vários modelos até encontrarem aquele que melhor se adapta ao seu corpo, independentemente das tendências do momento. “O truque passa por experimentarem muitos e muitos modelos até que encontrem aquele que vos deixa mais confortável e que se adapta melhor ao vosso tipo de corpo. Não é sobre tendências, é sobre encontrar o que faz sentido a cada uma de nós e nos deixa feliz e confortáveis.”