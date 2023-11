Chegou o Clube Morangos com Açúcar - dá flex nos teus amigos

O «Clube Morangos com Açúcar» já chegou. O que é? Uma experiência digital que proporciona experiências exclusivas para fãs da série, com surpresas todas as semanas. Prepara-te para entrar neste universo de conteúdos que não encontrarás em mais nenhum lugar e dar Flex no teu grupo de amigos.

O que vais encontrar no Clube Morangos com Açúcar:

#NaWeb: As curtas-metragens de Lucas Dutra baseadas nas personagens mais adoradas da nova temporada. #NaWeb são spin-offs emocionantes da perspetiva da vida destas personagens que promete histórias surpreendentes e cativantes.

Série Milkshake Morangos com Açúcar: Um formato intimista onde os atores de «Morangos com Açúcar» conversam de coração aberto com a repórter digital Constança Maça. Em cada episódio, podes saber mais sobre a vida pessoal do entrevistado e ouvir histórias que vão muito além dos bastidores.

Segredos Morangos com Açúcar: Nesta secção exclusiva, cada membro do elenco partilha segredos das gravações. Os atores revelam desde histórias hilariantes dos bastidores aos segredos por trás das cenas icónicas.

Lives: A cada semana, a repórter digital Constança Maça junta-se a um ator para discutir o último episódio da série juvenil. Uma conversa para explorar a complexidade de cada personagem, revelar detalhes dos bastidores e compartilhar emoções genuínas que os atores sentiram durante as gravações.

Ao aderires ao «Clube Morangos com Açúcar» vais juntar-te a uma comunidade de fãs que celebra esta série icónica. Prepara-te pata descobrir todos os segredos, histórias e detalhes da tua série favorita e fazer partes destas Stories para a vida. Sabe tudo aqui!