Aos 18 anos, irmã de Madeleine McCann fala pela primeira vez

Amelie McCann, irmã da menina desaparecida em 2007 no Algarve, e que também estava no quarto com o irmão gémeo, tem hoje 18 anos e falou pela primeira vez, a propósito do 16.º aniversário do desaparecimento da criança.

Ao lado dos pais, Kate e Gerry McCann, e de amigos e vizinhos, Amelie discursou num encontro de homenagem na sua localidade, em Rothley, Leicestershire. "É bom que todos estejam aqui juntos, mas é uma ocasião triste", disse. O seu irmão gémeo, Sean, não compareceu no encontro, escreve o The Telegraph.

Amelie acendeu uma vela em memória de Maddie e de outras crianças desaparecidas. Esta é a primeira vez que a jovem é fotografada e fala publicamente desde que chegou à idade adulta.

Uma amiga próxima dos McCann, Fiona Payne, que estava de férias em Portugal quando a menina desapareceu em 2007, também leu um poema, conta o mesmo jornal.