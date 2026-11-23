Fonte: THE SUN

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Laurentiu Codin afirma que Christian Brückner lhe contou, em 2019, que tinha raptado uma criança no Algarve. O antigo recluso relata agora novos pormenores sobre a alegada conversa, mas um investigador alemão já tinha levantado dúvidas sobre o seu testemunho.

O caso Madeleine McCann voltou a estar no centro das atenções depois de o jornal britânico The Sun ter divulgado novos pormenores de uma alegada confissão atribuída a Christian Brückner, o principal suspeito alemão no desaparecimento da menina britânica, ocorrido na Praia da Luz, no Algarve, em maio de 2007.

Segundo o jornal, Laurentiu Codin, antigo companheiro de cela de Brückner, afirma que o alemão lhe contou, em 2019, que tinha raptado e matado uma «pequena menina loira».

O relato terá sido feito quando os dois estavam detidos numa prisão perto de Hanôver, na Alemanha. Codin, atualmente com 52 anos, diz que partilhou as alegações com as autoridades alemãs em 2024.

A nova versão inclui pormenores sobre uma alegada entrada numa propriedade turística no Algarve, o rapto de uma criança e a sua posterior morte. No entanto, importa sublinhar que se trata de declarações atribuídas a uma testemunha, não de uma confissão comprovada pelas autoridades.

Christian Brückner nunca foi acusado pelo desaparecimento de Madeleine McCann e continua a negar qualquer envolvimento no caso.

O que terá contado o antigo companheiro de cela

De acordo com o relato publicado pelo The Sun, Codin afirma que Brückner lhe descreveu uma entrada numa propriedade turística na Praia da Luz, onde estaria à procura de dinheiro e joias.

O antigo recluso alega que Brückner lhe contou ter encontrado uma criança a dormir, em vez dos bens que procurava, e que a levou consigo numa carrinha.

Na versão agora divulgada, Brückner teria conduzido durante cerca de 45 minutos antes de parar e agredir sexualmente a criança. Codin afirma ainda que o alemão lhe terá dito que, depois de se aperceber de possíveis sinais da presença policial, entrou em pânico e matou a menina.

O antigo companheiro de cela diz que, inicialmente, não acreditou no relato e que o interpretou como uma história de alguém que se queria vangloriar. Mais tarde, quando Brückner foi identificado publicamente como principal suspeito no desaparecimento de Madeleine, passou a acreditar que a criança mencionada poderia ser a menina britânica.

O The Sun atribui a Codin uma descrição detalhada da alegada conversa, mas não apresenta uma confirmação independente dos pormenores relativos à morte da criança.

A alegada confissão já tinha sido discutida em tribunal

As declarações de Codin não são inteiramente novas.

Em setembro de 2024, o antigo companheiro de cela foi ouvido num tribunal de Braunschweig, na Alemanha, durante um julgamento relacionado com outros crimes sexuais de que Brückner era acusado.

Nessa ocasião, Codin afirmou que o alemão lhe tinha contado ter levado uma criança durante um assalto em Portugal.

Segundo o testemunho então divulgado, Brückner teria dito que procurava dinheiro numa zona com hotéis e casas de pessoas abastadas, mas que acabou por encontrar uma criança e levá-la.

Codin relatou ainda que Brückner lhe teria dito que, cerca de duas horas depois, havia polícias e cães na zona, pelo que decidiu afastar-se.

O testemunho foi acompanhado de uma ressalva importante: o antigo recluso afirmou não saber se aquilo que lhe tinha sido contado era verdade.

A versão apresentada em tribunal não incluía, nos relatos então publicados, os mesmos pormenores agora atribuídos a Brückner sobre a morte da criança.

Investigador alemão levantou dúvidas sobre o testemunho

Um dos aspetos mais relevantes para avaliar a credibilidade das declarações de Codin é a informação apresentada durante o julgamento de 2024.

Niko Mueller, investigador alemão ligado ao caso, afirmou em tribunal que o antigo companheiro de cela não tinha mencionado o alegado rapto de crianças durante uma entrevista de quatro horas com a polícia alemã, em agosto de 2020.

Questionado pela juíza sobre se Codin tinha referido o rapto de crianças em Portugal nessa entrevista, Mueller respondeu que não.

O investigador confirmou, contudo, que o antigo recluso tinha mencionado uma conversa em que Brückner lhe teria perguntado se seria possível obter ADN de ossos enterrados.

A diferença entre o que Codin terá relatado inicialmente e o que veio a declarar mais tarde constitui uma questão relevante para a avaliação do seu testemunho.

Não permite, por si só, concluir que o relato é falso, mas impede que seja apresentado como uma confissão confirmada.

O que se sabe sobre Christian Brückner e o desaparecimento de Madeleine

Madeleine McCann desapareceu a 3 de maio de 2007, quando tinha três anos, do apartamento onde estava de férias com a família, na Praia da Luz, no Algarve.

O caso deu origem a uma investigação internacional que continua sem resposta definitiva.

Em junho de 2020, as autoridades alemãs identificaram Christian Brückner como suspeito do rapto e da morte da criança. Em 2022, o alemão foi formalmente identificado como suspeito pelas autoridades portuguesas.

Brückner vivia no Algarve na altura do desaparecimento e terá estado na zona da Praia da Luz. As autoridades alemãs referiram dados de telemóvel que o colocariam nas imediações do resort onde a família McCann estava alojada.

O suspeito afirmou anteriormente que se encontrava a cerca de 150 metros do Ocean Club na noite em que Madeleine desapareceu.

Apesar das suspeitas, nunca foi formalmente acusado pelo desaparecimento da menina. Brückner nega qualquer envolvimento no caso.

Em setembro de 2025, foi libertado de uma prisão alemã depois de cumprir uma pena de sete anos por violação de uma mulher de 72 anos, num crime cometido no Algarve em 2005. A condenação é independente do caso Madeleine McCann.

Buscas no Algarve não trouxeram respostas definitivas

Em junho de 2025, investigadores alemães e autoridades portuguesas realizaram buscas numa zona de mato perto de Lagos, no Algarve.

A operação decorreu durante três dias e incidiu numa área próxima do local onde Brückner terá vivido e da região onde Madeleine desapareceu.

As buscas não produziram resultados significativos que permitissem esclarecer o desaparecimento da criança.

A investigação continua, assim, sem uma resposta definitiva sobre o que aconteceu a Madeleine McCann.

Uma alegada confissão que não resolve o caso

O novo relato de Laurentiu Codin volta a colocar em destaque uma das principais questões da investigação: o que terá acontecido a Madeleine McCann na noite de 3 de maio de 2007?

A alegada confissão, tal como foi descrita pelo antigo companheiro de cela, constitui uma declaração relevante para a história do caso, mas não é suficiente para estabelecer a autoria do crime.

A ausência de uma acusação formal contra Brückner, a falta de confirmação independente dos novos pormenores e as dúvidas levantadas sobre o testemunho de Codin são elementos essenciais para compreender a notícia.

Quase duas décadas depois do desaparecimento, o caso Madeleine McCann continua por resolver. E, apesar das novas declarações, não existe ainda uma resposta definitiva sobre o destino da menina britânica.