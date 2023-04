Revelados os resultados do teste de ADN da jovem que acredita ser Madeleine McCann

Já foram revelados os resultados do teste de ADN da jovem que ganhou atenção mediática por alegar que podia ser a menina britânica que desapareceu do Algarve, em 2007.

De acordo com os resultados, revelados pela porta-voz da jovem ao site RadarOnline.com, a jovem não é a menina britânica. Os testes concluem que Julia Wendell tem 100% da sua origem na Polónia, anunciou a porta-voz, Fia Johansson. “Tem apenas uma pequena percentagem lituana e russa, mas os resultados dos testes mostram que é polaca.”

Recentemente, a jovem viajou até aos Estados Unidos para marcar presença no programa Dr. Phil. “Há cerca de um ano, comecei a pesquisar na internet, porque comecei a suspeitar de que eu seria uma criança desaparecida. Alguma coisa estava errada, porque a minha mãe não me abraçava, não dizia que me amava. Isso era estranho para mim”, contou Julia no programa. “Comecei a questionar a minha mãe sobre as fotografias de quando estava grávida e sobre documentos como a minha certidão de nascimento. Ela sempre desviou o assunto.”

Questionada pelo Dr. Phil se tinha enviado uma amostra de ADN para a polícia britânica, a Scotland Yard, Julia respondeu que vai fazê-lo depois de receber os resultados dos testes de ADN que atestam a sua ancestralidade. E se os testes confirmarem que a jovem é filha dos seus pais polacos? “Acredito que sou Madeleine McCann […] Se [mãe polaca] é minha mãe, não quero ter contacto com ela, só isso. Mas não acredito que seja minha mãe”, disse no programa.