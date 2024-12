Temos a receita de um bolo perfeito para os fãs de coco. E lindo para a mesa de consoada

Servido com um creme aveludado de coco. Além de delicioso, fica muito bonito! Mais uma sugestão para a mesa de Natal.

Ingredientes:

Bolo:

4 ovos

270 g de açúcar ou açúcar de coco

250 g de farinha de trigo

150 ml de leite de coco (de lata)

150 g de manteiga de coco

4 colheres de sopa de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Creme de Coco:

150 ml de natas

100 g de açúcar em pó ou xilitol

5 colheres de sopa de leite de coco (de lata, a parte cremosa da superfície)

Decoração:

Coco ralado q.b.

Alecrim q.b.

Açúcar em pó q.b.

Modo de preparação:

Bolo:

Pré-aquecer o forno a 175º C. Untar uma forma com óleo de coco e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Bater os ovos com o açúcar e a manteiga de coco. Juntar o coco ralado e o leite de coco e bater novamente. Misturar a farinha e o fermento. Verter na forma e levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer, desenformar e cortar o bolo ao meio.

Creme de coco:

Bater todos os ingredientes até ficar em chantilly. Rechear o bolo com metade do creme e aplicar o restante na cobertura. Decorar com o coco ralado e o alecrim. Polvilhar o alecrim com açúcar em pó.