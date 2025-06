Clafoutis de Cereja: receita fácil e cremosa para aproveitar a fruta da época

Também já partilhei Clafoutis de Maçã, que por acaso é uma das minhas receitas preferidas, já fiz tantas vezes, nem espero que arrefeça! E juro que consigo comer tudo sozinha!

Podem acompanhar esta delícia com uma bola de gelado de nata, baunilha ou chocolate. São os sabores que combinam melhor aqui.

Clafoutis de Cereja

250 ml de leite

140 g de açúcar + 1 colher de sopa

100 g de cerejas frescas

3 gemas

1 ovo

30 g de farinha de trigo

1 colher de café de essência de baunilha

Misturar as cerejas partidas ao meio e descaroçadas com 1 colher de sopa de açúcar. Levar ao congelador. Untar uma tarteira de pyrex com manteiga.

Bater os ovos, o açúcar e a baunilha. Juntar a farinha e bater. Misturar o leite. Verter na tarteira, espalhar as cerejas com a parte cortada voltada para cima. Levar ao forno, pré-aquecido a 175º C, durante 30 a 35 minutos.

Deixar arrefecer 5 minutos. Polvilhar com açúcar em pó (facultativo) e servir.

