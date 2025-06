Delícias de Laranja: a receita perfeita para aproveitar as que tem em casa

Quem é que não gosta de delícias de laranja? Eu confesso que devoro várias assim que saem do forno, acho que são ótimas ainda quentes ou fresquinhas, depois de estarem no frigorífico. Fica ao vosso critério! Também podem polvilhar canela em pó antes de servir. Boa semana para todos os gulosos!

Ingredientes:

5 ovos

500 ml de leite

300 g de açúcar

110 g de farinha de trigo

30 g de manteiga

20 g de amido de milho

Raspa e sumo de 1 laranja

Untar forminhas com manteiga e polvilhar com farinha. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater os ovos com o açúcar e a manteiga. Misturar os restantes ingredientes. Verter nas forminhas e levar ao forno durante 40 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Polvilhar com açúcar em pó (facultativo).

