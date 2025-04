Ninguém vai notar que é sem glúten: este bolo de amêndoa e abóbora é delicioso

Já estão a salivar com estas fotografias? Adoro a consistência e o sabor deste bolo de amêndoa e abóbora, uma combinação que casa na perfeição com a canela. É muito fácil de fazer e é uma receita sem glúten. Se gostam de bolos húmidos, vão adorar esta sugestão

Ingredientes:

10 gemas

340 g de doce de abóbora

150 g de amêndoa moída

125 g de açúcar

Canela em pó para polvilhar

Pré-aquecer o forno a 170º C. Untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal. Bater as gemas com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Juntar a amêndoa moída e o doce de abóbora, misturar muito bem. Verter na forma e levar ao forno durante 35 minutos. Deixar arrefecer e desenformar. Barrar com doce de abóbora e polvilhar com canela em pó. Espero que gostem! Depois digam-me o que acharam!