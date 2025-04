Profiteroles com creme de pasteleiro e chocolate: uma sobremesa para um jantar com amigos

Olhem para estas nuvenzinhas deliciosas recheadas com um creme de pasteleiro caseiro, sem corantes, nem conservantes, um recheio aveludado e com um ligeiro sabor a baunilha. Primeiro faz-se a massa que vai ao forno, depois será recheada e ainda leva a cobertura de chocolate, que é a "cereja no topo do bolo". Alguns gulosos que provaram estas maravilhas da loja de doçaria afirmaram que foi a melhor coisinha que comeram! Claro que faz toda a diferença usar ingredientes biológicos, mas isso fica ao vosso critério.

Espero que gostem desta perdição! O desafio: conseguir parar de comer estas delícias! É que quem prova não consegue! Conselho: guardem alguns no frigorífico, se conseguirem, é que parece impossível, mas ficam ainda melhores depois de estarem umas horas no frio.

Profiteroles com Creme de Pasteleiro e Chocolate

Massa:

300 ml de água

150 g de farinha de trigo

80 g de manteiga

3 ovos

1 colher de sopa de açúcar

Creme de pasteleiro:

350 ml de leite

90 g de açúcar

40 g de farinha de trigo

5 gemas

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Creme de Chocolate:

100 g de chocolate

50 ml de natas

Massa: levar num tacho ao lume a água com o açúcar e a manteiga, até ferver. Juntar a farinha e misturar muito bem até começar a formar uma bola. Retirar para um prato e deixar arrefecer. Numa batedeira com gancho, colocar a massa e adicionar os ovos um a um, sempre a bater. Podem fazer à mão, mas vai demorar mais tempo. Misturar até ficar uma massa homogénea. Colocar num saco de pasteleiro e distribuir pequenas bolas de massa num tabuleiro forrado com papel vegetal. Levar ao forno, pré-aquecido a 175ºC, durante 25 minutos. Desligar e deixar no forno mais 5 minutos. Retirar, deixar arrefecer um pouco, furar a base dos profiteroles e deixar arrefecer completamente. Encher a massa com o creme de pasteleiro.

Creme de pasteleiro: num tacho, misturar o leite com a baunilha e levar ao lume até ferver. Misturar as gemas com o açúcar numa taça, juntar um pouco de leite e misturar novamente. Misturar a farinha. Juntar esta mistura ao leite e levar novamente ao lume até engrossar. Deixar arrefecer.

Creme de chocolate: levar num tacho ao lume todos os ingredientes até ficar um creme. Aplicar por cima dos profiteroles. Altura para devorar estas delícias!