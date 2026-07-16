Apresentadora portuguesa mostrou a sua casa de luxo por dentro. E o closet deixou-nos a sonhar

Mafalda Castro abre as portas da sua cozinha de sonho. Os detalhes deixam qualquer um de boca aberta

Mafalda Castro abre as portas da sua casa de luxo: Veja as imagens que surpreenderam

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Mafalda Castro deixou a Internet rendida à casa de luxo que "construiu" com o companheiro, Rui Simões, mas houve um detalhe em específico que roubou todas as atenções e que mereceu vários elogios dos seus seguidores. Falamos do closet, que deixa qualquer um a querer ter igual.

Foi em setembro do ano passado que a comunicadora, de 32 anos, decidiu abrir as portas de sua casa e, no Tik Tok, partilhou um vídeo onde fez uma verdadeira home tour. Nas imagens, é possível cada recanto do seu lar, que foi construindo ao longo dos últimos tempos com dedicação, e com todos os pormenores a seu gosto.

O closet dos sonhos

Mafalda Castro tem um closet espaçoso e que qualquer um gostaria de ter. A apresentadora contou que a parte que mais gosta daquela divisão é o facto de ter uma ilha central, que "torna o espaço único e com muita arrumação", o que permite que o closet tenha muita funcionalidade, aliada ao estilo minimalista que escolheu para esta divisão.

Outros pormenores da casa de luxo

A tour começa logo pela entrada da casa, mas é na garrafeira que Mafalda Castro revela ter encontrado “o maior desafio desta casa”. Planeado ao pormenor, este espaço acabou por se destacar como uma das zonas mais originais e funcionais da habitação.

Em seguida, a apresentadora conduz os espectadores até à sala de estar, que descreve como o local “onde passam mais tempo em casa”. É aqui que Mafalda Castro e o companheiro, Rui Simões, aproveitam para descansar e receber amigos, tornando esta divisão na mais utilizada do lar.

A cozinha também faz parte da visita. Trata-se de outro dos espaços mais frequentados da casa, onde a apresentadora passa vários momentos do quotidiano, refletindo o ambiente acolhedor e funcional que procurou criar na decoração.

A visita guiada termina no quarto do casal, um espaço que Mafalda Castro descreve, de forma carinhosa, como "o descanso dos guerreiros". Pensado para proporcionar tranquilidade, conforto e privacidade, é o local ideal para recuperar energias depois de dias intensos de trabalho.

Com esta partilha, Mafalda Castro deu a conhecer aos fãs uma faceta mais pessoal da sua vida, mostrando que a sua casa espelha não só o seu bom gosto, mas também a sua personalidade genuína e descontraída.

Pode ver alguns detalhes da casa de Mafalda Castro na galeria que preparámos para si