Sem habilidade para arranjar as unhas em casa? A caneta mágica da Mercadona deixa-as impecáveis

São vários os artigos na imprensa em Espanha a atestar a eficácia da caneta mágica para unhas da Mercadona. Chamam-lhe a “nova sensação” e vem resolver um problema já antigo dos cuidados de beleza (e da nossa carteira, pois claro).

A Magic Pen, caneta para pintar unhas, tem um conceito inovador com base num pó acetinado. A linha da Mercadona conta com quatro tons únicos com efeito glazed para deixar as unhas com brilho e acabamento de manicura profissional.

Como usar a Magic Pen?

1. Preparar as suas unhas: aplique de base a cor 113 e deixe secar completamente.

2. Aplicar o pó: embeba a esponja, que se encontra na ponta da caneta, com o produto que vai encontrar na tampa e deslize sobre a unha até ficar completamente coberta.

3. Proteger o acabamento: aplique uma camada de brilho N.º 67 para fixar a cor e proteger o efeito glazed. Deixe secar.

4. Lave as mãos para eliminar qualquer excesso de produto e delicie-se com o resultado.

Veja o tutorial em vídeo: