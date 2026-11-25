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A Black Friday trouxe um desconto expressivo num dos suplementos de magnésio mais procurados da Amazon. Com milhares de unidades vendidas nas últimas semanas, o bisglicinato de magnésio da conceituada marca Solgar passou dos 20 € para apenas 12 €, somando elogios de quem procura recuperar o descanso noturno.

Nos dias de hoje, com o stress constante e as preocupações da rotina, deitar a cabeça na almofada não significa automaticamente conseguir descansar. A dificuldade em abrandar o ritmo à noite é cada vez mais comum e explica a procura crescente pelo Magnésio Bisglicinato da Solgar (240 mg).

Além da confiança que o nome da marca transmite, os números comprovam o sucesso: foram vendidos mais de seis mil frascos só no último mês, mantendo uma excelente nota média de 4,6 em 5 estrelas.

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Porque é que este suplemento é um sucesso de vendas?

Ao contrário de outras formas comuns de magnésio, que podem provocar desconforto gástrico, esta fórmula aposta na ligação ao aminoácido glicina. Na prática, isso traduz-se em vantagens concretas apontadas tanto pela marca como por quem já experimentou:

Melhoria visível no descanso: Os utilizadores relatam facilidade em adormecer mais depressa e um sono mais profundo e contínuo ao longo da noite.

Redução da fadiga diária: O mineral atua diretamente no equilíbrio do sistema nervoso e na função psicológica, ajudando a combater a sensação de exaustão ao acordar.

Alta tolerância digestiva: Por ser 100% bisglicinato, a absorção é mais eficaz e evita episódios de acidez, refluxo ou mal-estar abdominal.

Fórmula inclusiva: Apresentado em cápsulas vegetais, o produto é isento de glúten e totalmente adequado para dietas veganas.

Como tomar e cuidados a ter

A marca recomenda a toma de duas cápsulas por dia para adultos, preferencialmente à refeição e acompanhadas de água, o que garante tratamento para cerca de um mês. O histórico da Solgar, uma referência reconhecida pela qualidade há décadas no setor, surge também como um dos fatores decisivos nas avaliações online, onde a excelente relação qualidade-preço é frequentemente sublinhada.

Tal como acontece com qualquer suplemento alimentar, a toma não substitui uma alimentação variada e um estilo de vida saudável. Grávidas, mulheres a amamentar ou pessoas a tomar medicação regular devem consultar um médico ou farmacêutico antes de iniciar o consumo.

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