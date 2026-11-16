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O magnésio é um dos suplementos mais procurados por quem sente o cansaço a pesar no dia a dia, e um dos mais populares da Amazon ficou agora bem mais barato. Com a Black Friday antecipada, o Magnésio Bisglicinato da Solgar passou do preço original de 20,69€ para 11,18€, uma descida de quase 10€. Este suplemento somou mais de 6 mil compras só no último mês e tem uma nota média de 4,6 em 5 estrelas.

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Uma forma de magnésio suave para o estômago

A fórmula é 100% bisglicinato, ou seja, o magnésio vem ligado a um aminoácido chamado glicina. Segundo a marca, esta forma é absorvida com facilidade pelo organismo e reduz o desconforto digestivo que outros tipos de magnésio costumam provocar. As cápsulas são vegetais, adequadas para veganos e sem glúten. Um utilizador garante que “não me faz mal ao estômago e não me provoca refluxo nem nada de estranho”.

Apoio ao sistema nervoso e menos cansaço

De acordo com a marca, o magnésio contribui para o funcionamento normal do sistema nervoso e para o equilíbrio psicológico, além de ajudar a reduzir o cansaço e a fadiga. Há quem fale também em noites mais tranquilas. “A minha qualidade de sono melhorou bastante. Agora consigo dormir quase de uma assentada e com um sono mais profundo”, conta um utilizador. Outro escreve: “Já tomo há algum tempo e consigo adormecer mais rápido”.

Duas cápsulas por dia, de preferência com uma refeição

Para adultos, a indicação é tomar duas cápsulas por dia, de preferência durante uma refeição e com ajuda de água, o que dá para cerca de um mês de toma em cada frasco. Esta marca tem ganhado adeptos fiéis: “Não experimentei outras marcas, recomendaram-me esta e a verdade é que tem corrido muito bem. Já tomo as cápsulas há três meses e sinto que me ajudam muito”, escreve outro comprador. Já um terceiro resume que tem “excelente qualidade-preço”.

Uma marca de confiança e um preço mais baixo

A Solgar tem décadas de experiência em suplementos alimentares, um ponto que pesa na escolha de quem compra. “A Solgar é uma marca de confiança de suplementos alimentares, pelo que o preço está de acordo com a qualidade. Voltarei a comprar sem dúvida”, afirma um utilizador. Como qualquer suplemento, não substitui uma alimentação equilibrada e variada, e a marca aconselha quem esteja grávida, a amamentar ou em tratamento médico a consultar um especialista antes de o tomar.

Com a Black Friday antecipada, o frasco está a 11,18€, bem abaixo do preço original de 20,69€.

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