Facebook Instagram
Dicas

O que acontece ao corpo quando falta magnésio (e como reconhecer os sinais)

Nutricionistas alertam para os sinais silenciosos de deficiência de magnésio que a maioria ignora no dia a dia
IOL
Hoje às 10:00
Cansaço extremo
Cansaço extremo
Foto: Freepik
Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono

Foi através do site L-Tempo que chegámos ao vídeo da médica Isabel Viña, que conta com mais de 140 mil seguidores no TikTok. Nele, a especialista em saúde explica a importância do magnésio e revela os sinais que podem indicar que o organismo não está a receber o suficiente deste mineral fundamental.

O magnésio participa em inúmeros processos internos que influenciam diretamente a forma como o corpo funciona no dia a dia. Mas como saber se está em falta? Estes são os sinais mais comuns:

Cãibras musculares e tiques nos olhos

 São duas das manifestações mais frequentes. O magnésio é essencial para a regulação do movimento muscular. Quando existe défice, o ciclo natural de contração e relaxamento fica comprometido, resultando em desconforto e movimentos involuntários.

Cansaço persistente

O magnésio contribui para a estabilidade da molécula de ATP, responsável pela disponibilização de energia às células. Um nível inadequado afeta o funcionamento das mitocôndrias, fundamentais para a produção energética. O resultado? Fadiga constante, dificuldade em recuperar após esforço físico e sensação de esgotamento.

Alterações no humor e irritabilidade

 O estado emocional também pode ser influenciado. O magnésio participa na metabolização do cortisol, a hormona associada ao stress, e colabora na síntese de neurotransmissores relacionados com o equilíbrio do humor. Quando os níveis são insuficientes, podem surgir irritabilidade, baixa motivação e maior sensibilidade ao stress diário.

Dificuldade em dormir

 O descanso noturno não fica de fora. O mineral é necessário para a produção de melatonina, pelo que a sua falta pode contribuir para dificuldades em adormecer ou manter um sono contínuo.

Reconhecer estes sinais é importante, mas a confirmação de qualquer deficiência deve ser sempre feita por um profissional de saúde. Uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturalmente fontes de magnésio, continua a ser a forma mais segura de apoiar o funcionamento do organismo e promover bem-estar.

O magnésio participa em inúmeros processos internos que influenciam diretamente a forma como o corpo funciona no dia a dia. Mas como saber se está em falta? Estes são os sinais mais comuns:

Cãibras musculares e tiques nos olhos

 São duas das manifestações mais frequentes. O magnésio é essencial para a regulação do movimento muscular. Quando existe défice, o ciclo natural de contração e relaxamento fica comprometido, resultando em desconforto e movimentos involuntários.

Cansaço persistente

O magnésio contribui para a estabilidade da molécula de ATP, responsável pela disponibilização de energia às células. Um nível inadequado afeta o funcionamento das mitocôndrias, fundamentais para a produção energética. O resultado? Fadiga constante, dificuldade em recuperar após esforço físico e sensação de esgotamento.

Alterações no humor e irritabilidade

 O estado emocional também pode ser influenciado. O magnésio participa na metabolização do cortisol, a hormona associada ao stress, e colabora na síntese de neurotransmissores relacionados com o equilíbrio do humor. Quando os níveis são insuficientes, podem surgir irritabilidade, baixa motivação e maior sensibilidade ao stress diário.

Dificuldade em dormir

 O descanso noturno não fica de fora. O mineral é necessário para a produção de melatonina, pelo que a sua falta pode contribuir para dificuldades em adormecer ou manter um sono contínuo.

Reconhecer estes sinais é importante, mas a confirmação de qualquer deficiência deve ser sempre feita por um profissional de saúde. Uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturalmente fontes de magnésio, continua a ser a forma mais segura de apoiar o funcionamento do organismo e promover bem-estar.

 

RELACIONADOS
Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono
Esqueça os produtos caros: este creme é um clássico e o melhor para todo o tipo de pele, segundo farmacêutica
Com que frequência deve lavar as toalhas? A resposta pode surpreender
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Mais Vistos
00:01:03
Secret Story
Leandro acredita saber o segredo de Pedro e Marisa. E não é só
tvi
00:04:02
Secret Story
Revelado: Estes dois concorrentes estão em missão e ninguém sabia
tvi
00:06:04
V+ Fama
David Fonseca "nega" ser pai do filho de Ana Sofia Martins. Piada de mau gosto?
tvi
00:04:33
Secret Story
A Voz decide retirar todo o dinheiro da conta de Fábio. E a culpa é de Liliana
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Seleção
Confirmado: Portugal vai reinaugurar um dos estádios míticos do futebol
maisfutebol
Big Brother
Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"
tvi
Dois às 10
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
tvi
Futebol
Ao telemóvel e deitado no treino: imagens expõem treinador do Marinhense
maisfutebol
Benfica
A regressar a Portugal, Rafa Silva só equaciona jogar no Benfica
maisfutebol
Ana Cristina
Sem filtros: Ana Cristina revela o que ninguém sabe sobre jogo de Pedro e Marisa