O que acontece ao corpo quando falta magnésio (e como reconhecer os sinais)

Foi através do site L-Tempo que chegámos ao vídeo da médica Isabel Viña, que conta com mais de 140 mil seguidores no TikTok. Nele, a especialista em saúde explica a importância do magnésio e revela os sinais que podem indicar que o organismo não está a receber o suficiente deste mineral fundamental.

O magnésio participa em inúmeros processos internos que influenciam diretamente a forma como o corpo funciona no dia a dia. Mas como saber se está em falta? Estes são os sinais mais comuns:

Cãibras musculares e tiques nos olhos

São duas das manifestações mais frequentes. O magnésio é essencial para a regulação do movimento muscular. Quando existe défice, o ciclo natural de contração e relaxamento fica comprometido, resultando em desconforto e movimentos involuntários.

Cansaço persistente

O magnésio contribui para a estabilidade da molécula de ATP, responsável pela disponibilização de energia às células. Um nível inadequado afeta o funcionamento das mitocôndrias, fundamentais para a produção energética. O resultado? Fadiga constante, dificuldade em recuperar após esforço físico e sensação de esgotamento.

Alterações no humor e irritabilidade

O estado emocional também pode ser influenciado. O magnésio participa na metabolização do cortisol, a hormona associada ao stress, e colabora na síntese de neurotransmissores relacionados com o equilíbrio do humor. Quando os níveis são insuficientes, podem surgir irritabilidade, baixa motivação e maior sensibilidade ao stress diário.

Dificuldade em dormir

O descanso noturno não fica de fora. O mineral é necessário para a produção de melatonina, pelo que a sua falta pode contribuir para dificuldades em adormecer ou manter um sono contínuo.

Reconhecer estes sinais é importante, mas a confirmação de qualquer deficiência deve ser sempre feita por um profissional de saúde. Uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturalmente fontes de magnésio, continua a ser a forma mais segura de apoiar o funcionamento do organismo e promover bem-estar.

