Magnésio em spray? Existe e ajuda com a ansiedade e músculos doridos

Quem enfrenta dificuldades para dormir ou sofre com dores musculares reconhece o impacto de uma noite de descanso de qualidade. Este spray de magnésio, que conta com 4,2 estrelas e mais de nove mil avaliações na Amazon, apresenta uma forma inovadora de absorver este mineral essencial diretamente pela pele. Nas avaliações, uma utilizadora partilha que, normalmente muito ansiosa e com a mente acelerada, começou a adormecer muito mais rápido desde que começou a usar o spray.

A aplicação é simples: basta pulverizar o produto na pele e fazer uma massagem suave. Muitos utilizadores destacam que os melhores resultados surgem quando o spray é aplicado na planta dos pés antes de dormir. Outra utilizadora relata que, nas primeiras noites, já percebeu uma melhoria significativa na rapidez a adormecer e na qualidade do sono, algo que confirmou através dos dados do seu Apple Watch. O magnésio é fundamental para o organismo, participando em mais de 300 reações metabólicas, e a sua falta pode prejudicar o humor, a saúde mental e o descanso, explica um utilizador francês que considera o spray indispensável. Outro comprador alemão destaca que usa o produto após o exercício para aliviar os músculos cansados e relaxar.

A recomendação é começar com uma quantidade moderada, entre cinco a dez pulverizações, aumentando progressivamente se necessário. O mesmo comprador explica que aplica o spray após o banho, à noite, e que a sensação de relaxamento é imediata, assim como o alívio quase instantâneo para dores nas costas e lombares.

Com mais de nove mil avaliações positivas, este spray confirma que há diferentes formas de integrar o magnésio na rotina diária. Seja para melhorar o sono, relaxar os músculos ou simplesmente para um momento de bem-estar antes de dormir, a absorção cutânea tem sido uma escolha eficaz para muitos. Uma compradora resume: “Não sai da minha mesa de cabeceira! É indispensável em todos os aspetos. O efeito é mesmo mágico.” Atualmente, o produto está disponível por 21€, mantendo a sua popularidade.

