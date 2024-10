Cansaço, insónias e fraqueza muscular. A resposta pode estar num suplemento de magnésio

O magnésio é um mineral essencial, necessário ao corpo humano, mas que não é produzido pelo organismo, sendo obtido através da alimentação ou suplementação. Embora uma dieta equilibrada forneça normalmente a quantidade necessária deste mineral, o aumento do consumo de alimentos processados, por exemplo, pode levar a carências, exigindo em alguns casos a utilização de suplementos.

Como explica o site do Hospital dos Lusíadas, a deficiência de magnésio pode aumentar o risco de doenças como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares e desordens neuromusculares. Este mineral desempenha um papel vital em mais de 300 reações metabólicas no corpo, influenciando a saúde óssea, a regulação dos níveis de insulina e glicose, o equilíbrio do sistema neuromuscular e a estabilidade do ritmo cardíaco.

Os sintomas mais comuns da falta de magnésio incluem cãibras, fraqueza, arritmias, dores de cabeça, ansiedade e alterações do sono. Uma ingestão adequada ajuda a regular a pressão arterial, melhorar a qualidade do sono, aliviar a ansiedade e proteger o coração.

A suplementação de magnésio pode ser necessária em pessoas que seguem dietas deficientes em alimentos ricos neste mineral, como frutos secos, vegetais de folhas verdes, cereais integrais e peixes gordos. Também é recomendada para quem toma medicamentos que afetam a absorção de minerais, como diuréticos e antibióticos. Idosos, grávidas e pessoas com patologias crónicas podem beneficiar de um aporte adicional de magnésio para prevenir complicações como hipertensão, osteoporose e arritmias, refere o mesmo artigo.

