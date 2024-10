Esta fruta tem 3 vezes mais magnésio do que a banana. E é uma ‘bomba’ de saúde

Em muitas regiões da Ásia ou da América do Sul é uma fruta amplamente utilizada na gastronomia, sobretudo em receitas agridoces. Falamos do tamarindo, uma verdadeira ‘bomba’ nutrientes benéficos para a saúde e possui propriedades medicinais.

O tamarindo é o fruto da árvore tropical com o mesmo nome e é a única espécie do género com frutos comestíveis, como explica o site colombiano El Cronista. A polpa é ácida e doce ao mesmo tempo, sendo consumida em muitos países como condimento ou em batidos (pode comprar em pasta para cozinhar, por exemplo).

De acordo com um estudo da Cleveland Clinic, citado no mesmo artigo do El Cronista, o consumo de tamarindo proporciona vários benefícios para a saúde. Entre os que mais se destacam estão os seus antioxidantes, como o betacaroteno, que desempenham um papel essencial no combate aos danos celulares causados pelo envelhecimento e por doenças autoimunes.

Mas uma das principais qualidades do tamarindo é a sua elevada concentração de magnésio, mais de três vezes superior à banana. Uma porção desta fruta pode fornecer mais de 25% da dose diária recomendada deste mineral, refere o mesmo artigo. O magnésio é fundamental para ajudar a controlar a pressão arterial, especialmente em adultos mais velhos. Além disso, o potássio, os flavonoides e os polifenóis presentes na polpa exibem propriedades anti-inflamatórias, que podem ser úteis na redução de inflamações associadas a lesões e a doenças crónicas.

De acordo com os especialistas da Cleveland Clinic, as sementes de tamarindo podem ter também um papel no tratamento da obesidade. Os inibidores de tripsina presentes no tamarindo podem influenciar hormonas relacionadas com o apetite e a sensação de saciedade, ajudando a gerir a ingestão alimentar.

Apesar do seu teor relativamente elevado de açúcar, o tamarindo tem um baixo índice glicémico, o que ajuda a prevenir picos de glicose no sangue. No entanto, é recomendada uma ingestão moderada, preferencialmente de meia chávena da polpa, para tirar o maior proveito dos seus benefícios sem exagerar no consumo de açúcares.

Embora o tamarindo seja seguro para a maioria das pessoas, é importante ter em atenção algumas contraindicações. Não é aconselhável consumir esta fruta juntamente com medicamentos anticoagulantes, refere como exemplo o mesmo artigo. Também deve ser evitada durante tratamentos para a diabetes, pois pode causar hipoglicemia.