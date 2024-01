Saiba quem são os mais ricos do mundo

Elon Musk, líder da marca de automóveis Tesla, da SpaceX e do X (ex-Twitter), entre outros negócios, Bernard Arnault, presidente do grupo de marcas de luxo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, o maior retalhista mundial de ecommerce, são os três homens mais ricos do mundo de acordo com a mais recente avaliação do Bloomberg Billionaires Index.

Na listagem das 500 maiores fortunas mundiais, destaque para o facto de os primeiros lugares do ranking serem dominados por empresas do setor da tecnologia. Quem também domina o Top 20 são os Estados Unidos com 13 presenças.

O Bloomberg Billionaires Index é um ranking diário das pessoas mais ricas do mundo e os cálculos são efetuados com base na análise do património líquido na página de perfil de cada bilionário.

Veja o Top 20 dos mais ricos do mundo:

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders