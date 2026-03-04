Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

A mala de cabine de 32€ que resolve o drama das medidas na Ryanair e Vueling

Superou as expectativas: cumpre as medidas de cabine de quase todas as companhias aéreas
IOL
Hoje às 11:03

Este artigo pode conter links afiliados*

Mala de cabine
Mala de cabine

Consulte o preço aqui

A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€

Se tem viagem marcada e não quer arriscar multas à porta do avião, esta mala da Raykong é o investimento inteligente que precisa de fazer. Com um desconto de 19% na Amazon, este modelo caiu para os 32,83€, tornando-se uma das opções mais competitivas para quem procura funcionalidade sem gastar muito.

A confiança neste produto é evidente nas 4,5 em 5 estrelas e nas mais de 100 compras registadas no último mês. Com as medidas padrão de 55x40x20cm, ela é aceite pela Ryanair, Vueling e Iberia, garantindo que aproveita a capacidade máxima permitida (44 litros) sem sobressaltos no aeroporto.

Leveza e segurança por pouco mais de 30€

Apesar do preço reduzido, esta mala não compromete no essencial para uma viagem tranquila:

  • Peso de apenas 2,70 kg: fabricada em material ABS, é leve o suficiente para não comprometer o limite de peso total da sua bagagem.

  • 4 rodas duplas 360º: garantem um deslize suave e estável em qualquer direção, algo essencial para se movimentar rapidamente em aeroportos movimentados.

  • Segurança integrada: inclui um cadeado de combinação numérica embutido, dispensando a necessidade de comprar acessórios extra.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

O que dizem os viajantes?

Quem já a levou para o ar confirma a sua eficácia. "Acabo de voltar da minha primeira viagem nos voos da Ryanair... 100% medidas da Ryanair", afirma uma utilizadora surpreendida com a resistência das rodas e da estrutura após 20 dias de uso intenso. Outro ponto muito elogiado é o interior bem organizado, com divisórias e fechos que facilitam a arrumação. Como resume um dos compradores: "É leve, resistente e o preço é muito razoável para o que oferece".

Adquira a mala aqui

mala de cabine

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
A air fryer XXL de marca que todos querem está a metade do preço: apenas 64€
Adeus, Dyson? O aspirador sem fios de 75€ que está a deixar a Amazon rendida
ASICS a 30 euros? Sim, a marca de eleição para caminhar está com um preço imbatível
Mais Vistos
00:03:14
Secret Story
Diogo nomeia-se a ele próprio como planta da casa. Esta foi a reação dos restantes concorrentes
tvi
00:02:24
Secret Story
«Beijaram-me na boca»: Norberto faz revelação "chocante"
tvi
00:04:13
Secret Story
Tenso: Ana nomeia Ricardo João como planta da casa e recebe resposta polémica
tvi
00:01:46
Secret Story
Norberto e Catarina beijam-se e Ricardo assume interesse na colega
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Rita Rosendo
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto
Atualidade
IPMA emite aviso de mau tempo para vários distritos a partir de quinta-feira. Estas são as horas a reter
away
Ataques no Irã
"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão
cnn
Comida
Largou a carreira por uma carrinha em Portugal e um só prato japonês
versa
Guerra
Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial
cnn