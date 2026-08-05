27 looks com apenas 9 peças de roupa: o truque que acaba com o drama de fazer a mala para as férias

Fazer a mala para ir de férias pode parecer um verdadeiro pesadelo: queremos sempre levar imensas peças de roupa para completar os vários looks que idealizámos para cada um dos dias que vamos estar longe de casa e, na hora da verdade, a mala não fecha, ou está excessivamente pesada.

Se este é o seu caso, temos a solução perfeita! Já ouviu falar na Técnica Sudoku? Explicamos-lhe tudo.

Só tem de escolher nove peças de roupa mais neutras e que combinem entre si: três partes de cima, três partes debaixo e três casacos. Com estas peças, é possível fazer 27 visuais diferentes. Sim, leu bem: vinte sete! O que permite que tenha looks distintos durante quase um mês.

Esta é uma técnica que está cada vez mais viral e que ajuda muito na hora de fazer a mala de férias. A dica já foi até partilhada pelo El Corte Inglès, e também por influencers e rostos bem conhecidos da televisão, como a atriz Helena Costa.

Mostramos-lhe como é que se processa esta técnica!

As dicas do El Corte Inglès: