Descobrimos 5 malas de cabine incríveis com as medidas da Easyjet (desde 14 euros)

Este artigo pode conter links afiliados*

Com a Páscoa a chegar, várias famílias aproveitam a pausa letiva para ir de férias. Queremos quebrar a rotina, mas certamente não desejamos surpresas desagradáveis como taxas extras por bagagem que não cumpre as dimensões regulamentares das companhias aéreas. Foi por isso que fizemos uma seleção das melhores opções de bagagem de cabine que cumprem as exigentes medidas da Easyjet, desde mochilas práticas até malas tradicionais. Continue a ler para conhecer opções que combinam qualidade, funcionalidade e preços acessíveis. Tenha umas ótimas férias sem preocupações com a bagagem!

Importante relembrar que a Easyjet permite a todos os passageiros uma mala de cabine pequena gratuitamente, com dimensões máximas de 45 x 36 x 20 cm, incluindo pegas e rodas, que deve ser colocada debaixo do assento à frente. Para quem necessita de mais espaço, existe a opção de levar uma mala de cabine grande (56 x 45 x 25 cm), mediante pagamento adicional ou para clientes com estatuto EasyJet Plus ou tarifa Inclusive Plus.

RuoSien - Mochila de viagem

Esta mochila RuoSien destaca-se pela organização inteligente que oferece. Com dimensões exatas de 40 x 20 x 25 cm, cumpre perfeitamente as regras da Easyjet e outras companhias aéreas. Conta com múltiplos compartimentos que permitem arrumar todos os seus pertences de forma ordenada, um prático orifício para carregamento USB e características anti-roubo. Com uma classificação de 4,6 estrelas em mais de 700 avaliações, os utilizadores destacam o conforto das alças acolchoadas e a surpreendente capacidade de 22 litros.

Adquira a mochila por 22,82€ na Amazon

BENZI Mala de Cabine/Trolley

Para quem prefere uma mala rígida com rodas em vez de uma mochila, esta BENZI Trolley é a escolha ideal. Com as dimensões perfeitas (45 x 36 x 20 cm) para ser aceite como bagagem de mão gratuita na EasyJet, esta mala branca elegante combina estilo e praticidade.

Fabricada com material resistente, inclui quatro rodas multidirecionais para facilitar a movimentação pelo aeroporto e um sistema de pega telescópica ajustável. Considerada um bestseller e atualmente com 50% de desconto, esta mala representa uma excelente oportunidade para quem procura qualidade e conformidade com as regras da companhia aérea.

Adquira a mala por 59,95€ (com desconto) no Império das Malas

Cabin Max Anode - Design moderno que cumpre todos os requisitos

Esta mala de cabine da Cabin Max é uma verdadeira descoberta para quem viaja frequentemente. Com dimensões perfeitas de 45 x 36 x 20 cm, cumpre exatamente os requisitos da EasyJet para bagagem gratuita, evitando taxas extras que impactam o orçamento da viagem.

Leve e moderna, pesa apenas dois quilogramas, deixando mais margem para trazer as suas compras de viagem. Disponível em diversas cores atrativas, combina estilo com a praticidade das suas quatro rodas giratórias e compartimentos organizadores. Os viajantes frequentes adoram-na, como comprovam as 4,5 estrelas em mais de 11.000 avaliações.

Adquira a mala por 60,95€ na Amazon

Mochila acolchoada Primark - Estilo minimalista e funcional

Para quem aprecia um design mais elegante e discreto, esta mochila acolchoada da Primark é uma excelente opção. Com dimensões de 40 x 25 x 20 cm, enquadra-se perfeitamente nos requisitos da Easyjet para bagagem de cabine pequena. Apresenta um exterior em poliéster, pega superior resistente e alças ajustáveis que garantem conforto durante toda a viagem.

Disponível em três cores (branco, preto e estampado), esta mochila inclui compartimentos com fecho de correr que facilitam a organização da sua bagagem. Versátil o suficiente para servir tanto como bagagem de viagem quanto como acessório para o dia-a-dia.

Adquira a mochila por 20€ nas lojas Primark

BENZI Mochila Easyjet - Feita à medida das suas viagens

Para os viajantes mais práticos que procuram uma solução específica para a EasyJet, esta mochila BENZI foi desenhada com esse propósito específico. Com as dimensões exatas permitidas pela EasyJet (45 x 36 x 20 cm), em bonito tom azul ganga, esta mochila garante que não terá problemas no momento do embarque.

Construída com material resistente e funcional, apresenta alças confortáveis e cintas de compressão que ajudam a estabilizar o conteúdo durante o transporte. Inclui vários compartimentos com fechos de correr que facilitam o acesso aos seus pertences.

Adquira a mochila por 34,95€ no Império das Malas

Mochila alça superior - A companheira perfeita para passeios

Esta pequena mochila da Primark é a opção mais económica da nossa lista, perfeita para quem procura uma alternativa simples e elegante. Com dimensões de 35 x 29 x 10 cm, é mais compacta que as anteriores, mas ideal para passeios turísticos durante a viagem ou como complemento à sua bagagem principal. O seu design clean em tom cru com detalhes em preto oferece um visual contemporâneo, enquanto os vários compartimentos garantem organização para os seus itens essenciais. Confortável e versátil, por apenas 14€ é difícil encontrar melhor relação qualidade-preço.

Adquira a mochila por 14€ nas lojas Primark

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.