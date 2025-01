Chegaram novas camisolas e casacos de malha à Primark. Estes são os nossos favoritos

Procura camisolas quentes para estes dias mais frios? A Primark acaba de renovar a sua coleção de camisolas e casacos de malha, com os preços do costume e a respeitar as tendências. Desde peças mais básicas a outras a remeter para looks mais sofisticados, há opções para todos os gostos. Mas, nós escolhemos as nossas preferidas.

Com preços entre os 13 e os 19 euros, vamos conseguir renovar o nosso guarda-roupa sem grande impacto na carteira, com peças giríssimas e confortáveis. Desde camisolas de gola alta a cardigans sofisticados e malhas oversized, percorra a galeria acima para ver a nossa seleção de peças da Primark.