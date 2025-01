Adeus às manchas de desodorizante e suor nas camisolas: estas dicas são caseiras e super eficazes

É comum e frustrante quando usamos desodorizantes que deixam as nossas camisolas ou t-shirts com nódoas, e é sempre um desafio removê-las. Até mesmo quando colocamos as peças na máquina de lavar a roupa com a esperança de eliminar as manchas, mas é quase impossível removê-las apenas com uma lavagem.

Da próxima vez que isso acontecer, já não vai ter de preocupar mais. Existe uma solução super eficaz que vai resolver o problema rapidamente. O site Better Homes & Gardens partilhou as melhores dicas de lavagem para remover as manchas amarelas ou brancas das camisolas.

Para as roupas brancas, pode sempre usar bicarbonato de sódio. Para isso, basta preparar um alguidar com água quente, mergulhar a camisola manchada e colocar o bicarbonato sobre a nódoa. Para melhores resultados, deixe de molho durante algum tempo e depois coloque na máquina de lavar com um pouco de lixívia.

Se tiver manchas de suor nas camisolas, também existe uma solução caseira que vai resolver esse problema num instante. Só tem de colocar a camisa manchada de suor num alguidar e deixar de molho em vinagre branco por cerca de uma hora. Após esse tempo, basta colocar a peça na máquina de lavar.

A cientista interna e especialista em limpeza da Clorox, Mary Gagliardi, recomenda ainda o uso de sumo de limão e água para remover as manchas. O segredo está no efeito de descoloração, por isso pode ajudar a remover manchas de suor de camisas brancas. Misture partes iguais de sumo de limão e água e aplique nas áreas descoloridas. Após meia hora, coloque a camisa na máquina para lavar.