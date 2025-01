Afinal qual é o motivo das manchas brancas nas unhas? Conheça as causas comuns

É muito provável que as suas unhas das mãos apresentem algumas manchas brancas e que nunca tenha reparado no motivo do seu aparecimento.

Embora muitas pessoas acreditem que essas manchas se devam à falta de cálcio, a causa das manchas brancas nas unhas não tem qualquer relação com isso. Segundo o site Saber Vivir, essas manchas chamam-se leuconiquia e existem várias causas para o seu aparecimento.

Causas das manchas brancas nas unhas

O mais comum é que as manchas brancas nas unhas apareçam devido a pequenas lesões, resultantes de um traumatismo acidental na matriz da unha, como roer as unhas, uma manicure mal feita ou, no caso das unhas dos pés, o impacto constante com a ponta do sapato.

Outras causas para o aparecimento de manchas nas unhas incluem:

Fungos : podem causar descoloração da superfície da unha (pseudoleuconiquia) e originar o aparecimento de manchas brancas.

: podem causar descoloração da superfície da unha (pseudoleuconiquia) e originar o aparecimento de manchas brancas. Doenças : distúrbios como insuficiência renal, cirrose hepática, doença cardíaca ou pneumonia podem ser a causa em alguns casos. Normalmente, provocam leuconiquia aparente, com manchas que não se deslocam à medida que a unha cresce.

: distúrbios como insuficiência renal, cirrose hepática, doença cardíaca ou pneumonia podem ser a causa em alguns casos. Normalmente, provocam leuconiquia aparente, com manchas que não se deslocam à medida que a unha cresce. Certos medicamentos : especialmente os usados na quimioterapia, podem causar leuconiquia aparente.

: especialmente os usados na quimioterapia, podem causar leuconiquia aparente. Problemas de pele , como psoríase ou eczema.

, como psoríase ou eczema. Fatores genéticos: algumas doenças hereditárias pouco comuns podem causar o branqueamento total das unhas desde o nascimento ou infância.

Quando ir ao médico por manchas brancas nas unhas

Embora na maioria dos casos as manchas apareçam devido a pequenas lesões inofensivas sem grande importância e desaparecem por si só, por vezes podem refletir problemas mais graves, e há alguns sinais que podem alertar-nos para procurar ajuda do dermatologista: