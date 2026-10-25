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Manequim para secar a roupa
Manequim para secar a roupa | Amazon.es

De 100 para 45 euros? Com este manequim da Amazon vai ter sempre roupa seca e passada
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 37min

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Seca e passa as camisas sozinho enquanto faz outras coisas lá por casa

Já estamos todos a pensar no mesmo, não é verdade? O outono chegou, a hora mudou e os dias de chuva sem fim estão mesmo à porta, o que significa que secar a roupa volta a ser um martírio. As peças passam dias e dias no estendal e, quando finalmente secam, cheiram mal. Por isso, quando a redação deu de caras com este desconto no manequim Ufesa SV1200, um aparelho que já tínhamos debaixo de olho há muito tempo, não hesitámos: tivemos de nos apressar a escrever sobre ele.

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Adeus rugas e maus cheiros

Basta vestir a camisa no manequim, fechar os botões e ligar o aparelho. O manequim enche-se de ar quente, estica o tecido e vai eliminando as rugas à medida que a roupa seca. Um utilizador conta que, depois de centrifugar camisas de tecido mais grosso, “ao fim de 10 minutos estavam secas e passadas”. Também neutraliza os maus cheiros, o que ajuda a refrescar uma peça que só foi usada uma vez.

Os fechos laterais ajustam-se ao tamanho da roupa, do S ao XXL, e as pinças de peso incluídas ajudam a esticar o tecido. Há ainda um temporizador de até três horas, que muitos aproveitam para tratar de outras coisas: outro utilizador liga o aparelho, pede à Alexa que o avise passados dez minutos e vai preparando a camisa seguinte. E quem odeia passar a ferro considera-o “um grande invento”.

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Quem já o tem não volta ao ferro

Com mais de 3.200 avaliações e 4 estrelas na Amazon, este manequim já convenceu muitos compradores, sobretudo quem não suporta o ferro de engomar. Um utilizador garante que passou “mais roupa do que em toda a minha vida” desde que o tem. Outro descreve a rotina assim: “enquanto tomo banho, está a passar-me uma camisa”. Quem já o usou em mais de cem camisas conclui que “funciona muito bem”, e há quem diga que “vale cada euro investido”. Também há quem o use para dar uma segunda vida à roupa já vestida: “agora uso a mesma camisa duas vezes", conta um comprador.

São experiências individuais. Os compradores recomendam colocar a roupa ainda húmida, logo a seguir à lavagem, que é quando o resultado é melhor.

escrevemos sobre este manequim há dois anos e nunca o vimos tão barato. Para quem odeia passar a ferro, pode fazer toda a diferença.

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