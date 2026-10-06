Trabalha em televisão, tem um negócio de sucesso e voltou a casar-se aos 44 anos: Esta é a nova vida de Maniche longe dos relvados

Há jogadores que ficam na memória dos adeptos pelos golos, pelos títulos e pelos momentos que ajudam a escrever a história do futebol português. Maniche é um deles. O antigo internacional português, que representou clubes como Benfica, FC Porto e Sporting, está afastado do futebol profissional há mais de uma década, mas continua ligado à modalidade.

Aos 48 anos, Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro, nome pelo qual poucos adeptos o conhecerão, mantém-se presente no comentário desportivo e partilha nas redes sociais vários momentos do quotidiano. Entre fotografias de férias, paisagens e publicações pessoais, há também imagens que mostram que continua a apresentar uma forma física cuidada.

O antigo médio, que fez parte de uma das gerações mais marcantes da Seleção Nacional e viveu os anos mais vitoriosos da carreira ao serviço do FC Porto, encontrou uma nova forma de continuar ligado ao desporto depois de pendurar as chuteiras.

Do Benfica ao FC Porto: uma carreira que marcou o futebol português

Nascido em Lisboa a 11 de novembro de 1977, Maniche iniciou o percurso futebolístico na formação do Benfica, clube onde começou a jogar ainda em criança. A carreira levou-o mais tarde ao Alverca, antes de regressar às águias e dar o salto para uma das etapas mais importantes da sua vida profissional.

Foi no FC Porto, entre 2002 e 2005, que atingiu o ponto alto da carreira. Integrado na equipa orientada por José Mourinho, tornou-se uma das figuras de um conjunto que conquistou títulos nacionais e internacionais, incluindo a Taça UEFA, em 2003, e a Liga dos Campeões, em 2004.

O médio destacou-se pela capacidade de recuperar bolas, pela intensidade no meio-campo e pela qualidade do remate de meia distância. Era uma peça importante numa equipa que viria a ficar associada a uma das fases de maior sucesso do futebol português nas competições europeias.

A carreira internacional levou-o ainda ao Dínamo de Moscovo, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milão e Colónia. Em Portugal, terminou o percurso como jogador profissional ao serviço do Sporting, na época de 2010/11.

Representou também a Seleção Nacional, pela qual somou 52 internacionalizações e sete golos, de acordo com os registos estatísticos disponíveis.

Euro 2004: o golo que continua na memória dos adeptos

Entre as imagens mais recordadas da carreira de Maniche está o golo marcado aos Países Baixos nas meias-finais do Euro 2004, disputado em Portugal.

O remate de fora da área ajudou a garantir a presença portuguesa na final da competição, num torneio que mobilizou o país e marcou uma geração de adeptos. Apesar da derrota frente à Grécia no jogo decisivo, a campanha da Seleção ficou como um dos momentos de referência do futebol nacional.

Dois anos depois, Maniche voltou a participar numa grande competição internacional, o Mundial de 2006, na Alemanha, onde Portugal terminou no quarto lugar.

A experiência acumulada ao mais alto nível e a passagem por alguns dos principais campeonatos europeus deram-lhe um percurso que vai muito além dos títulos conquistados em Portugal.

Dois casamentos, os filhos e a vida familiar

Na vida amorosa, Maniche está casado com Joana Carvalho desde maio de 2022. A atual mulher do antigo internacional português é investigadora científica e está ligada à Universidade do Minho. O casal oficializou a relação numa cerimónia realizada na Quinta da Pacheca, em Lamego, depois de vários anos de relacionamento.

Antes de Joana Carvalho, Maniche foi casado com Marisa Dias, com quem tem três filhos: Mariana, Matilde e Matias. A relação entre o antigo casal terminou depois de vários anos de casamento, mas a vida familiar de Maniche viria a ficar marcada por alguns conflitos posteriores. Em particular, a ausência dos três filhos no casamento do antigo futebolista com Joana Carvalho, em 2022, foi noticiada na altura e associada a alegados problemas na relação entre os filhos e a atual mulher do pai.

Nos últimos anos, as relações familiares de Maniche voltaram a ganhar destaque devido a processos judiciais envolvendo Marisa Dias e Joana Carvalho. Em 2025, a ex-mulher do antigo jogador apresentou uma queixa contra a atual mulher por difamação e injúria, num processo relacionado com mensagens trocadas entre ambas. Já em março de 2026, o Tribunal da Relação de Lisboa deu provimento parcial ao recurso de Joana Carvalho, reduzindo os valores da multa e da indemnização definidos em primeira instância.

A vida depois do futebol: Maniche continua ligado à modalidade

O fim da carreira profissional não significou um afastamento definitivo do futebol. Maniche continuou a acompanhar a atualidade desportiva e passou a partilhar a sua análise sobre equipas, treinadores e jogadores.

Atualmente, é comentador desportivo na CNN Portugal, função que lhe permite continuar a participar no debate futebolístico, agora fora das quatro linhas.

A mudança representa uma nova etapa para um antigo jogador habituado à exigência dos treinos, aos balneários e à pressão das grandes competições. Em vez de preparar jogos como atleta, acompanha agora a modalidade através da análise e do comentário.

Ao longo dos anos, também passou por experiências ligadas ao treino, tendo integrado equipas técnicas, e desenvolveu projetos fora do futebol profissional.

Do relvado ao mundo dos vinhos: o lado empresarial

Uma das apostas de Maniche fora do futebol foi o setor vitivinícola. O antigo internacional português criou a marca Dezoito by Maniche, um projeto desenvolvido em parceria com a Quinta da Pacheca, no Douro.

A iniciativa começou a ser trabalhada em 2016 e deu origem aos primeiros vinhos em 2018. O nome escolhido não é casual: o número 18 acompanhou o antigo médio durante grande parte da carreira e ficou associado à sua identidade futebolística.

De acordo com a apresentação oficial do projeto, Maniche acompanhou várias etapas do processo de produção, desde a seleção das castas até ao desenvolvimento dos vinhos.

A aposta mostra uma dimensão diferente do antigo jogador, que procurou explorar interesses e oportunidades profissionais para lá da atividade desportiva. Em entrevistas anteriores, explicou que não pretendia limitar-se a viver dos rendimentos obtidos durante a carreira, preferindo desenvolver projetos empresariais.

O futebol continua, assim, a ser uma parte importante da sua identidade, mas não a única área em que investiu depois de abandonar a competição.

Aos 48 anos, Maniche continua em excelente forma

Longe da rotina de jogos e estágios, Maniche partilha no Instagram, através da conta @maniche_official, vários momentos da sua vida pessoal.

As publicações incluem imagens de férias, escapadas e períodos de descanso, muitas vezes em cenários ao ar livre. Em fotografias divulgadas em agosto e setembro, o antigo futebolista surge junto a uma piscina e numa varanda com vista para uma paisagem duriense, em momentos de descontração.

As imagens deixam também ver uma forma física cuidada aos 48 anos, algo que não passa despercebido a quem acompanha o antigo médio desde os tempos em que jogava profissionalmente.

A presença nas redes sociais acrescenta, desta forma, uma dimensão mais pessoal à imagem pública do comentador desportivo, habitualmente associado às análises sobre a atualidade do futebol.

Uma nova fase, sem esquecer o passado

Aos 48 anos, Maniche mantém uma ligação ao universo futebolístico que não depende de voltar a vestir a camisola de um clube. A experiência acumulada no Benfica, no FC Porto, no Sporting e na Seleção Nacional continua a ser uma referência do seu percurso, enquanto a televisão e os projetos empresariais ocupam espaço numa vida profissional diferente.

Para os adeptos que o recordam pelos títulos europeus ou pelo golo frente aos Países Baixos no Euro 2004, a mudança é também um retrato do que acontece quando termina a carreira de um atleta de alto rendimento: o futebol deixa de ser uma profissão dentro das quatro linhas, mas pode continuar a fazer parte da vida de outras formas.

Maniche é hoje comentador, empresário e uma figura que continua a acompanhar a modalidade que o tornou conhecido. E, pelas imagens que vai partilhando, mostra que a vida depois do futebol profissional pode ter outros cenários, sem apagar as memórias que construiu nos relvados.