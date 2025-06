Fazer gelinho nas unhas aumenta o risco de cancro? O que diz um oncologista

Ter as unhas arranjadas é, para muitas mulheres, um gesto de cuidado pessoal e bem-estar. O gelinho tornou-se uma escolha muito comum por vários motivos: dura semanas, o verniz não sai quando está em contacto com a água e o brilho nunca desaparece. No entanto, permanece a dúvida: será que fazer gelinho e utilizar as lâmpadas UV para o secar pode prejudicar a saúde?

Segundo explica o cirurgião oncologista Jorge Cárdenas, num vídeo publicado no TikTok, a preocupação está na utilização de lâmpadas UV para secar o verniz e não no gelinho. Estas emitem radiação ultravioleta, semelhante à do sol, que em exposições repetidas pode danificar o ADN das células da pele. No entanto, o especialista reforça que o risco é mínimo, sobretudo se forem tomadas algumas precauções.

Para além disso, já existem muitos salões que utilizam lâmpadas LED, que não representam este tipo de risco. No entanto, há sempre pequenos cuidados que podem fazer a diferença para proteger as suas unhas: