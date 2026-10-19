"Uma geração inteira a trabalhar para não ter onde viver": famosa portuguesa aplaudida por se juntar aos protestos pela habitação

Grávida do terceiro filho, a influenciadora esteve na manifestação no Rossio, em Lisboa, e partilhou um desabafo sobre as dificuldades em conseguir pagar uma casa. «Hoje também estive aqui pelos meus três babies», revelou.

Rebeca Caldeira juntou-se à manifestação pelo direito à habitação, que decorreu no sábado, 17 de outubro, no Rossio, em Lisboa. A influenciadora, que está grávida do terceiro filho, partilhou nas redes sociais imagens do protesto e uma mensagem de revolta sobre as dificuldades que muitas pessoas enfrentam para conseguir ter casa.

«Uma geração inteira a trabalhar para não conseguir ter onde viver», começou por escrever, numa publicação em que criticou uma realidade que considera cada vez mais difícil de aceitar: trabalhar e receber um salário já não ser suficiente para suportar os custos da habitação.

«Hoje saí à rua porque não podemos continuar a normalizar que ter um emprego, receber um salário e trabalhar todos os dias já não seja suficiente para conseguir pagar uma casa», afirmou.

A influenciadora defendeu ainda que o acesso a uma habitação não deve ser encarado como um privilégio, mas como uma condição essencial para construir uma vida com estabilidade.

«Uma casa não devia ser um luxo e poder ser capaz de construir uma vida não devia ser um privilégio. Reparem que não é pedir muito, é pedir o mínimo», acrescentou.

Rebeca Caldeira protesta a pensar no futuro dos filhos

A participação na manifestação teve também uma motivação pessoal. À espera do terceiro filho, Rebeca Caldeira explicou que saiu à rua a pensar nas condições em que os filhos vão crescer e nas oportunidades que poderão ter no futuro.

«Quero acreditar que os meus filhos vão crescer num país onde ter uma casa não seja um sonho cada vez mais distante. Hoje também estive aqui pelos meus três babies», escreveu.

A influenciadora deixou ainda uma mensagem dirigida a quem não sente, neste momento, dificuldades no acesso à habitação, lembrando que a situação pode mudar.

«E a quem não se sente afetado por esta realidade, não se esqueçam de que o dia de amanhã pode ser diferente», alertou.

A publicação surge numa altura em que o acesso à habitação continua a marcar o debate público em Portugal, com os preços das casas e as rendas a pesarem nos orçamentos de muitas famílias.

Foram vários os seguidores de Rebeca Caldeira que aplaudiram a sua atitude. "Amém juntos somos mais fortes", "Brava!", "Parabéns pela atitude, como mãe solteira isso tbm me assusta o pais está um caos… devemos sempre nos manifestar", "Maravilhosa! Capaz de ver o contexto geral", "É isto o verdadeiro papel de um influencer, solidariedade acima de tudo", "Obrigada por usares a tua visibilidade por uma causa de todos", pode ler-se, nos comentários.

Rossio recebeu acampamento pelo direito à habitação

A manifestação em que Rebeca Caldeira participou decorreu no sábado, 17 de outubro, numa altura em que Lisboa e Porto foram palco de protestos contra o custo de vida e as dificuldades no acesso à habitação.

No Rossio, em Lisboa, o movimento Acampada de Lisboa pela Habitação promoveu uma iniciativa que levou manifestantes a montar tendas e a permanecer na praça durante a noite, numa ação simbólica para reivindicar condições que permitam a todos ter acesso a uma casa. No Porto, também houve um acampamento na Praça de D. João I.

A mobilização em Lisboa aconteceu depois de uma manifestação convocada pela CGTP por melhores salários, pensões e serviços públicos. Embora relacionadas com preocupações sobre o custo de vida, as iniciativas tinham enquadramentos próprios.

Segundo a RTP, milhares de pessoas pernoitaram nos dois locais na sequência dos protestos. A contestação colocou novamente no centro da discussão pública o peso das despesas com a habitação e a dificuldade em encontrar soluções compatíveis com os rendimentos disponíveis.

Os dados ajudam a enquadrar esta preocupação. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu 10,17 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2026, um aumento de 10,2% face ao mesmo período do ano anterior.

É neste contexto que a mensagem de Rebeca Caldeira se junta às vozes que reclamam melhores condições de vida e maior facilidade no acesso a uma habitação.

A influenciadora, que já é mãe de Luísa e Martim, prepara-se agora para aumentar a família e espera que os filhos possam crescer num país onde ter uma casa seja uma possibilidade real, e não um sonho cada vez mais distante.